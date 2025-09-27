27 сентября: какие праздники отмечают в России и в мире

27 сентября в мире отмечают День туризма, объединяющий путешественников всего земного шара. С Днем воспитателя сегодня поздравляют работников российских детских садов. А в православных храмах проходят торжественные службы в честь одного из важнейших церковных праздников — Воздвижения Животворящего Креста Господня. Какие еще памятные даты приходятся на 27 сентября, и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников

Праздник приурочен к открытию первого в России детского сада. Это знаменательное событие произошло 27 сентября 1863 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Поздравления в День воспитателя и всех дошкольных работников принимают педагоги, методисты, музыкальные руководители, логопеды, помощники воспитателя, психологи, инструкторы по физкультуре и заведующие детсадами. Отличившимся вручают почетные грамоты и награды. В этот день стартуют конкурсы профессионального мастерства, направленные на повышение престижа работы в системе дошкольного образования.

Всемирный день туризма

Праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН в 1979 году. Он подчеркивает важность содействия туризму по всему миру на основе международного взаимопонимания и соблюдения прав человека независимо от языка, расы, пола и религии.

В разных странах в этот день проходят конференции, фестивали, выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию туризма и продвижение ответственного подхода к клиентам. Всемирный день туризма — это возможность привлечь внимание к проблемам отрасли и обсудить новые тенденции в туристическом секторе.

Международный день астрономии

Этот праздник отмечается дважды в год — весной и осенью, он приходится на разные даты. Осенний День астрономии выпадает на одну из суббот с середины сентября до середины октября вблизи 1-й четверти Луны. В 2025 году это 27 сентября.

Праздник объединяет всех, кто увлечен астрономией — как профессионалов, так и любителей. Отмечать его начали в 1973 году, когда президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуглас Бергер предложил установить телескопы на улицах, в парках и прочих общественных местах, чтобы заинтересовать этой наукой как можно больше людей.

День реки Урал

Праздник отмечается ежегодно в России в последнюю субботу сентября. Урал — третья по протяженности река Европы, уступает по этому показателю только Волге и Дунаю. Длина водной артерии — более 2400 км. Река имеет важное экологическое, водохозяйственное и историко-культурное значение для регионов России и Казахстана, по территории которых она протекает.

Праздник призван привлечь внимание властей к проблемам реки Урал, таким как обмеление, зарастание основного русла и загрязнение плохо очищенными стоками предприятий и близлежащих населенных пунктов.

День Государственности республики Саха (Якутия)

Праздник установлен в честь принятия 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете. Этот документ в то время стал отправной точкой для позитивных преобразований в республике. Позже статьи о суверенитете были отменены. Точку в этом вопросе поставил Конституционный суд России в 2009 году.

Однако праздник сохранился как День государственности республики. В регионе к нему приурочены просветительские и патриотические мероприятия, выставки, торжественные собрания, концерты, посвященные историческому наследию Якутии.

Кстати

Республика Саха — крупнейший по площади регион России, где добывают 25% всех алмазов в мире.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 сентября в других странах

День независимости — Туркменистан. 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской ССР принял закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана», в результате чего был провозглашен государственный суверенитет страны после распада СССР.

День раздавленной банки — США. Праздник пропагандирует идею осознанной переработки мусора. Пустые алюминиевые банки из-под напитков можно перерабатывать почти бесконечно и получать из вторичного сырья новые изделия без потери качества. Перед отправкой на переработку банки лучше сминать или сжимать, чтобы в одной емкости их поместилось как можно больше.

Мескель — Эфиопия. Праздник посвящен преданию об обретении Креста Господня святой Еленой, матерью императора Константина I. Согласно легенде, Елена зажгла на главной площади Иерусалима костер. Языки пламени взвились так высоко, что были видны даже в Эфиопии. Слово «мескель» в переводе с амхарского означает «крест». Праздник внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Религиозные праздники 27 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В этот день христиане вспоминают два события — обнаружение Креста Господня около горы Голгофы, где произошло распятие, и его возвращение из персидского плена.

Согласно преданию, крест был найден в 326 году в Иерусалиме, но позднее похищен персидским шахом во время войны с византийским императором Фокой. Лишь в VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Это двунадесятый праздник — один из двенадцати величайших православных праздников годового цикла.

Накануне вечером в храмах проходит всенощное бдение. Во время утренней службы совершается вынос Креста. По традиции священнослужители в этот день надевают облачения фиолетового цвета. В день праздника верующим предписан строгий пост. Крест хранится на аналое до 4 октября — дня отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

День памяти святителя Иоанна Златоуста

Православные верующие сегодня чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из самых почитаемых отцов Церкви. Иоанн Златоуст был выдающимся проповедником, богословом. Его труды оказали огромное влияние на развитие христианской мысли. 27 сентября — день преставления святителя, то есть день его кончины. В храмах вспоминают жизнь и деяния святого, а верующие обращаются к нему с молитвами.

Народные праздники и приметы 27 сентября

Воздвиженье

Большой церковный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в народе получил название Воздвиженье, или Третьи Осенины. В этот день традиционно готовили блюда из капусты и грибов, соблюдая пост. По народным поверьям, «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».

Важных дел в праздник не начинали, иначе все могло пойти не так. В этот день самодельные крестики и обереги носили в церковь на освящение, а затем размещали их в домах и над воротами для защиты.

Приметы

На восходе виден красный круг вокруг луны — будет ясная и сухая погода.

Гуси летят высоко в этот день — к сильному весеннему половодью.

Морозное утро на Воздвиженье — к скорому приходу зимы.

Какие исторические события произошли 27 сентября

1811 год — в Санкт-Петербурге освящен Казанский собор.

— в Санкт-Петербурге освящен Казанский собор. 1821 год — Мексика получила независимость от Испании.

— Мексика получила независимость от Испании. 1825 год — в Англии открыто движение по первой общественной железной дороге. Поезд с 450 пассажирами прибыл из Дарлингтона в Стоктон.

— в Англии открыто движение по первой общественной железной дороге. Поезд с 450 пассажирами прибыл из Дарлингтона в Стоктон. 1905 год — Альберт Эйнштейн опубликовал научную работу, в которой предлагалась знаменитая формула E=mc², определяющая связь массы и энергии.

— Альберт Эйнштейн опубликовал научную работу, в которой предлагалась знаменитая формула E=mc², определяющая связь массы и энергии. 1940 год – Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт, который предусматривал разграничение зон влияния между странами при установлении нового миропорядка.

– Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт, который предусматривал разграничение зон влияния между странами при установлении нового миропорядка. 1960 год — заложен железобетонный фундамент в основание Останкинской телебашни.

— заложен железобетонный фундамент в основание Останкинской телебашни. 1991 год — XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ принял решение о самороспуске.

— XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ принял решение о самороспуске. 2001 год — в Норвегии учреждена Абелевская премия за математические исследования.

Дни рождения и юбилеи 27 сентября

В 1389 году родился Козимо Медичи — основатель олигархической династии, представители которого становились правителями Флоренции.

— основатель олигархической династии, представители которого становились правителями Флоренции. В 1657 году родилась Софья Алексеевна — русская царевна, дочь царя Алексея Михайловича, сводная сестра будущего царя Петра I. После стрелецкого бунта 1682 года была номинальным правителем при несовершеннолетних царях Иване V и Петре I.

— русская царевна, дочь царя Алексея Михайловича, сводная сестра будущего царя Петра I. После стрелецкого бунта 1682 года была номинальным правителем при несовершеннолетних царях Иване V и Петре I. В 1880 году родился Жак Тибо — французский скрипач-виртуоз, основатель Международного конкурса пианистов и скрипачей, который проводится до сих пор. Его именем названа консерватория в Бордо.

— французский скрипач-виртуоз, основатель Международного конкурса пианистов и скрипачей, который проводится до сих пор. Его именем названа консерватория в Бордо. В 1910 году родился Сергей Лукьянов — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, обладатель «Серебряной пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Большая семья»).

— советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, обладатель «Серебряной пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Большая семья»). В 1918 году родился Мартин Райл — английский радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике, разработчик революционной системы радиотелескопов.

— английский радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике, разработчик революционной системы радиотелескопов. В 1922 году родился Михаил Шуйдин — цирковой клоун, акробат-эксцентрик, народный артист РСФСР, работавший на манеже в паре с Юрием Никулиным.

— цирковой клоун, акробат-эксцентрик, народный артист РСФСР, работавший на манеже в паре с Юрием Никулиным. В 1951 году родился Джеймс Шутер — американский писатель и издатель комиксов, был девятым главным редактором Marvel Comics.

Кто отмечает день рождения