Как простая американка стала одной из главных мошенниц в истории спорта

Марафонский бег — одна из сложнейших дисциплин не только в легкой атлетике, но и в спорте в целом. Атлеты годами готовятся к дистанции 42 километра и 195 метров, а за престижными соревнованиями следит весь мир. Один из главных турниров у стайеров — Бостонский марафон, который проводится аж с 1897 года, а в 1980 году на нем произошел один из главных скандалов. Победу с рекордным временем одержала никому не известная американка Рози Руис, однако вскоре удивительный триумф обернулся грандиозным скандалом. «Лента.ру» — подробнее о самом громком мошенничестве в истории мирового спорта.

«Я был свидетелем того, как Рози Руис, тяжело дыша, прибежала к финишу, оборвав ленту. Мы, бегуны, сразу поняли, что она мошенница. Доказательств у нас не было. Но мы знали. Возможно, потому, что сами были марафонцами и знали этот вид спорта. Расследование шло больше недели, и на протяжении этого времени мы помалкивали, потому что осуждать кого-то без доказательств не круто», — вспоминал журналист Эмби Берфут, который 12 годами ранее сам выиграл Бостонской марафон. Профессиональное чутье его не подвело.

Убежать от проблем

Руис родилась в Гаване в 1953 году, ее детство пришлось на разгар Кубинской революции. Первые восемь лет жизни кубинка провела в родном городе, но в 1961 году ее родители, не разделявшие мечты Фиделя Кастро о построении социалистического государства на Кубе, приняли тяжелое решение. Эмигрировать самим у них не получалось, но им очень хотелось лучшей жизни для дочери. Страну девочка покинула вместе с родственниками и позже обосновалась во Флориде. Вскоре она получила американское гражданство.

Разлуку с родителями юная Рози переживала тяжело, хотя семья родственников, в которой она жила, изо всех сил старалась сделать жизнь девочки лучше. Она закончила среднюю школу, а также увлеклась музыкой и бегом. Занятия помогали ей отвлечься от тяжелых мыслей. Приоритет в увлечениях Руис был расставлен в таком порядке: сначала музыка, потом спорт. Именно благодаря игре на пианино в начале 1970-х годов она поступила в Wayne State College, что находится в штате Небраска. Рози благополучно окончила вуз, получив музыкальное образование. Но музыка не стала делом ее жизни.

В конце 1970-х годов Рози подалась в Нью-Йорк, где устроилась помощником менеджера в фирме, торгующей металлами. Про бег она не забывала, почти каждое утро начиная с пробежки. Иногда компанию ей составляли босс и коллеги по работе, что помогало Руис адаптироваться в компании. Среди компаньонов девушки по пробежкам не было сколько-нибудь серьезных спортсменов, и на их фоне она выглядела очень неплохо. Так ей пришла идея заняться бегом профессионально.

«А почему бы мне не поучаствовать в марафоне? На фоне босса и коллег я выгляжу крайне неплохо на утренних пробежках», — Рози Руис.

В 1979 году Рози без какой-либо серьезной подготовки дебютировала на Нью-Йоркском марафоне — престижных, хоть и совсем юных по сравнению с бостонским соревнованиях. Там она финишировала 11-й с удивительным для новичка результатом 2 часа 56 минут и 29 секунд. Тысячи, если не миллионы людей по всему миру после многолетних тренировок в марафоне не могут выбежать из трех часов (мужчин это тоже касается), а тут, по сути, новичок показывает результат практически на уровне мастера спорта! Такой удивительный перфоманс Руис наверняка насторожил организаторов, но девушка не попала в призы, поэтому от разбирательств отказались. Как окажется позже, очень напрасно.

Чемпионка на неделю

Впечатляющий результат Рози на Нью-Йоркском марафоне позволил ей квалифицироваться на более престижный Бостонский марафон. Там американка улучшила прошлогодний результат сразу на 25 минут и финишировала с рекордным для женщин в истории этих соревнований временем: 2 часа 31 минута и 56 секунд. Все были в шоке, но изумленные организаторы решили не откладывать церемонию награждения. Новоиспеченной победительнице надели на шею золотую медаль, а на голову — лавровый венок.

«Сегодня утром я проснулась с огромным запасом энергии», — такое простое объяснение своей победе дала американка.

Но на этот раз удивительный результат Руис решили проверить. Слишком уж много странностей сопровождало этот триумф. Телосложение Рози было далеким от параметров профессионального стайера, на финише она совершенно не выглядела изможденной, а укладка прически практически не пострадала, чего просто не может быть после 42 километров бега, да еще и в таком запредельном темпе. Кроме того, подозрения вызвали путанные, а местами и вовсе дилетантские ответы Рози на вопросы журналистов после победы.

«Ее спросили, почему ни одна из девушек-призеров не видела ее на дистанции. Она ответила: "Я шла по темпу мужчин. Поскольку это был мой второй забег, я не привыкла следить за тем, где все находятся". Она не могла вспомнить никаких промежуточных отрезков на дистанции. Более того, ей пришлось объяснить термин "отрезок"», — Кенни Мур, журналист Spots Illustrated.

Второй к финишу у женщин с отставанием в 2,5 минуты пришла канадка Жаклин Гаро, которая была в шоке и не могла вспомнить, чтобы кто-то из девушек ее обгонял. «Опознать» Роузи не могли и волонтеры, стоявшие на пунктах питания. Организаторы также изучили фотографии и видеозаписи, сделанные по ходу марафона. Роузи на них появлялась только на последних метрах дистанции.

Окончательно картину произошедшего прояснили показания фотографа-фрилансера Сьюзен Морроу. Она увидела публикации в СМИ о Роузи и вспомнила о том, что встретила эту девушку в метро Нью-Йорка как раз во время проходившего там марафона. Та рассказала, что получила травму во время забега и хочет добраться до финиша, чтобы обратиться там к врачам. Они вместе вышли из подземки, после чего Руис вернулась на трассу и преодолела незначительный отрезок до финиша. Морроу не знала, что результат бегуньи организаторы официально зарегистрировали.

В итоге Роузи дисквалифицировали с Нью-Йоркского марафона, а спустя два дня аннулировали ее результат и в Бостоне. Победительницей объявили Гаро, а организаторы пришли к выводу, что из 42 километров «рекордного» для себя забега Руис преодолела лишь около 1,6 последних километра. На дистанцию она, по показаниям очевидцев, вышла из парка. Использовала ли в тот день Роузи метро — неизвестно, таких показаний не сохранилось, а системы городского видеонаблюдения тогда еще не существовало.

Врать и не бояться

Самым логичным поступком для Роузи в сложившейся ситуации стало бы публичное покаяние, но та, несмотря на груз неопровержимых доказательств, не сдалась. Американка отказалась считать себя виновной, настаивая на том, что она победила честно. Золотую медаль за «победу» в Бостоне она так и не вернула, для Гаро пришлось изготавливать отдельную награду. Организаторы соревнований после случая с Руис ужесточили правила контроля за спортсменами, а в конце 1980-х годов с изобретением GPS-трекеров подобное жульничество стало невозможно.

Роузи на эмоциях от вынесенных дисциплинарных решений грозилась доказать миру, что она не мошенница, и может бегать марафонские дистанции на уровне элитных стайеров, однако эти слова оказались пустыми. Гаро вспоминала, что через пару лет после скандала случайно встретилась с Руис на 10-километровом забеге в Майами.

«Она подошла ко мне, представилась. Я спросила ее, почему она сделала это тогда в Бостоне. "Я бежала марафон и победила", — ответила она. Я не знаю, почему она так и не извинилась. Это уже вопрос к ней. Возможно, она была немного не в себе», — Жаклин Гаро, победительница Бостонского марафона-1980.

Общественное порицание за мошенничество было не самой большой бедой в дальнейшей жизни Руис. В 1982 году она была арестована по обвинению в хищении 60 тысяч долларов у компании по продаже недвижимости, где она работала. Американка отделалась пятью годами условно, а вскоре получила еще один условный срок — за попытку сбыта наркотиков. В середине 1980-х годов Рози вышла замуж, родила троих детей, но вскоре брак распался, и она стала многодетной матерью-одиночкой.

В обмане в Бостонском марафоне Рози так и не призналась, но в середине 1990-х годов свет на эту историю пролил ее знакомый Стив Марек. Он рассказал, что девушка намеренно сжульничала, но побеждать не планировала. Ее вполне бы устроило место и время, наподобие результату в Нью-Йорке, а нужно это было для отчета перед работодателем, который покрыл все расходы на ее поездку в Бостон. Но когда Руис случайно оказалась триумфатором, она решила отыгрывать эту роль до конца.

Американка ушла из жизни в 2019 году из-за онкологии. Похороны, согласно последней воле Руис, не проводились.