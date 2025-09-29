После двухминутной смерти женщина описала обитателей загробного мира

Жительница штата Техас, США, Триша Баркер рассказала, что «умерла» на 2,5 минуты и попала на тот свет. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

В 21 год Баркер попала в автокатастрофу. Ее доставили в больницу с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами. У американки не было медицинской страховки, поэтому ей пришлось ждать операции 17 часов.

Как вспоминает Баркер, лежа на операционном столе, она вдруг почувствовала, что покидает собственное тело. Позже врачи рассказали, что в тот момент она пережила двухминутную остановку сердца.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов. Они были андрогинными: ни мужчины, ни женщины», — описала она обитателей загробного мира.

По словам Баркер, в этом состоянии она могла проходить сквозь стены, а затем вдруг попала на красивое зеленое пастбище. Там она якобы встретилась со своим покойным дедом, после чего увидела бога. «Это было что-то, что вы не могли отрицать, как вибрация, — объяснила она. — Это не что иное, как чистая любовь».

Женщина рассказала, что ей удалось немного поговорить с богом. Он якобы сказал Баркер, что ее призвание — преподавать. Вскоре после этого женщина очнулась. Она призналась, что после этой операции уверовала в бога и стала учительницей.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Стелла Ральфини заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами», — рассказала она.