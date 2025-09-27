Что означает слово «холивар» и когда оно уместно

С распространением форумов и социальных сетей в русском языке появилось такое слово, как «холивар». Что оно означает и когда его уместно использовать, объясняет «Вечерняя Москва».

Что означает слово «холивар»

Холиваром называют спор по какой-либо теме, где оппоненты яростно доказывают друг другу свою точку зрения. Холиварам присущи эмоциональность, непримиримость сторон и долгая продолжительность спора. При этом холивар может отличаться от обычной дискуссии тем, что у него нет цели, будь то поиск истины или переубеждение оппонента, поэтому участники все равно остаются при своем мнении.

Термин происходит от английского выражения holy war, что переводится на русский язык как «священная война».

Когда уместно использовать

Изначально это понятие использовали по отношению к спорам в интернете, например в комментариях в социальных сетях. Сейчас холиваром можно назвать полемику и в реальной жизни.

Холивар может быть практически на любую тему: политика, технологии, бренды, музыка и так далее.

Примеры употребления