Что для донских казаков было самым сильным оскорблением

Для казака понятие чести было не просто абстракцией, а практическим кодексом жизни. Любое покушение на его достоинство со стороны чужаков или сородичей расценивалось как тяжкое оскорбление, которое можно было смыть только кровью или искуплением. Давайте разберёмся, что именно казаки разных войск считали унизительным.

Кубанские казаки

Самым страшным оскорблением для кубанского казака было слово «мужик». Оно ассоциировалось с зависимым, бесправным крестьянином, вынужденным «гнуть спину» на барина. Казак, чья жизнь была посвящена военной службе и воле, всячески дистанцировался от этого образа.

Предпочтительными обращениями были «братец» или «мужчина». На случай ошибки существовала чёткая отповедь: «Мужики в лаптях, а казаки — в лампасах!», после которой следовало немедленно извиниться.

Донские казаки

Для казаков Войска Донского, считалось унизительным родство со славянками. Охотно беря в жёны турчанок, они избегали женитьбы на русских и украинках, которые с середины XVIII века стали активно селиться на Дону. Если же чары прелестницы оказывались сильнее здравого смысла и, поддавшись чувству, донец играл с ней свадьбу, то в глазах общины он и весь его род терял уважение. Такое унижение было веским основанием для осторожности в любви, которая приносила неудобства не только мужчине, но и женщине, поскольку в случае смерти мужа никто, даже его родственники, не протягивал ей руку помощи, и все лишь способствовали её удалению из станицы.

Донским казакам, беспрерывно вступавшим в конфликт с азакцами – жителями современного города Азов, для совершения очередного военного набега на неприятеля хватало даже одного оскорбления, нанесённого врагами члену их общины. Для унижения, попавшего по неосторожности в их руки донца, азакцы отстригали ему бороду и усы и в таком непотребном виде отправляли в станицу.

Вольный образ жизни донцов, имевших свой собственный независимый от государства устав, очень раздражал Петра I, который желая подчинить их себе, усмирить и унизить даровал Войску Донскому новый герб.

На этом искренне ненавидимом казаками геральдическом символе император велел изобразить сидящего на винной бочке полуголого мужчину, с саблей, ружьем и кальяном, поскольку точно знал, что пьянство никогда не приветствовалось на Дону.

В середине XVII веке, когда к Дону стали стекаться раскольники-староверы, остро встал вопрос с обеспечением пропитания. Присылаемая из центра продовольственная помощь не решала полностью проблемы и тогда новоприбывшие попробовали сами заняться земледелием, что донские казаки расценили как унижение, поскольку они никогда не возделывали землю.

Привыкшие воевать, а не взращивать, донцы издали указ: «...чтобы никто и нигде хлеба не пахали и не сеяли, а если станут пахать, и тогда бить до смерти и грабить... а кто хочет пахать, те бы шли в прежние свои места, где кто и жил».

Запорожские казаки

Признанные самыми безжалостными и оголтелыми казаки из Запорожской Сечи всегда применяли к провинившимся собратьям унизительные меры наказания, чтобы другим было неповадно повторять их «подвиги».

Выказывая презрение к чрезмерному увлечению алкоголем, они хоронили алкоголиков на отдельном кладбище рядом с самоубийцами, а на могиле ставили не крест, а осиновый кол, который даже после смерти казака напоминал окружающим о его неприличном образе жизни.

Запорожцы, уличённые в воровстве, приговаривались общиной к смертной казни, но прежде им три дня предстояло простоять прикованными к позорному столбу, после чего их забивали палками другие осуждённые на такую же участь.

Серьёзным оскорблением достоинства запорожского казака было отсечение его длинного чуба-оселедца, за который по поверью, Бог должен был вытащить его из ада за многочисленные убийства врагов.

Папаха и шашка

Особый пиетет казаки испытывали к головному убору, который они носили не для тепла, а для чести. Каракулевая папаха, в силу специфичного кроя не позволявшая бойцу ходить с опущенной головой, отражала традиционное мировоззрение не гнущих ни перед кем спины казаков.

Она являлась важным атрибутом их самоопределения, а потому, сбив её с головы, оппонент наносил служивому глубокое оскорбление. Упавшая шапка была олицетворением вызова на поединок, где обидчик мог доказать свою правоту, а казак отстоять своё доброе имя.

Оберегая бойца в бою, она олицетворяла собой его мужество, мудрость и достоинство, а её потеря сулила ему скорую смерть.

Обязательным элементом обмундирования казака была шашка, которая служила своеобразным символом всей полноты его прав. Получив её из рук стариков в 17 лет, он должен был с честью исполнять законы казачьей общины, нарушение которых могло повлечь унизительное лишение шашки. Если «братец» раскаивался в своих деяниях, то спустя некоторое время по решению Круга ему возвращали оружие, в противном случае его изгоняли из Войска.