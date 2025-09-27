Битва на реке Шайо: чем закончилась встреча венгров с Батыем

11 апреля 1241 года. Рассвет на реке Шайо в Венгрии озарился залпами метательных машин, а воздух наполнился свистом тысяч стрел. Это был день, когда военное искусство степняков-кочевников навсегда изменило правила войны в Европе. Битва, в которой армия короля Белы IV перестала существовать, открыла монголам путь в самое сердце континента.

Почему Батый рвался на Запад

После разгрома русских княжеств монгольская армия во главе с ханом Батыем не повернула обратно в степи. Как пишут историки Александр и Светлана Доманины, Батый был одержим идеей дойти «до последнего моря». Но амбиции лидера натолкнулись на сопротивление родичей: внуки Чингисхана Гуюк и Бури, посчитав цели завоевания исчерпанными, увели свои тумены на восток. Силы Батая сократились, но не его решимость.

Монголы разработали блестящий стратегический план. Три тумена под командованием Байдара отправились в Польшу, чтобы посеять панику и не дать европейцам объединиться. Основные силы во главе с Батыем и легендарным полководцем Субудэем прорвались через Карпаты в Центральную Венгрию. Корпус Кадана совершил глубокий обход через Валахию, чтобы ударить с юга. Европа готовилась к удару, но готовилась плохо.

Венгры готовились

Кандидат исторических наук Вячеслав Шпаковский считает, что венгры знали о предстоящем нападении монголов заранее. Исследователь посвятил этой теме статью «Боевая история Венгрии. Часть 2. Битва на реке Шайо», которая была опубликована на информационном портале «Военное обозрение» 1 августа 2018 года.

Дело в том что в этой европейской стране скрывались половцы, сбежавшие на запад после разгрома, учиненного монголами в южнорусских землях. Приютив представителей данного народа, венгры сами подставили себя под удар. Несколько баронов, недовольных тем, что король Бела IV вступил в союз с беглыми половцами, убили их хана Котяна Сутоевича и его приближенных. Очевидно, так оппозиционно настроенные венгерские аристократы надеялись задобрить монголов, но у них ничего не вышло.

Не сидел сложа руки и король Бела IV, по его приказу все пути, пригодные для прохода вражеского войска, были завалены срубленными деревьями, чтобы задержать неприятеля. Затем венгерский монарх собрал в столице всех верных ему вельмож с их войсками. На выручку Беле IV прибыл и его брат Коломан (Кальман), являвшийся хорватским и славонским герцогом.

Далматинский хронист Фома Сплитский (около 1200-1268 гг.) подробно описал эти события в своей работе «История архиепископов Салоны и Сплита». Средневековый автор утверждает, что венгерские аристократы упустили драгоценное время, занимаясь пустыми спорами, вместо того, чтобы тщательно готовиться к битве. Одни вельможи дрожали от страха перед надвигающейся ордой варваров, другие беспечно полагали, что монголы сами сбегут в ужасе, едва только увидят многочисленную армию доблестных рыцарей.

А тем временем монголы уже подошли к границам страны и стали продвигаться по венгерской земле, легко преодолевая завалы из срубленных деревьев: воины просто рубили или сжигали ветки и стволы.

Причем Фома Сплитский отмечал, что татары (как он называл завоевателей) не проявляли особой жестокости по отношению к местному населению, просто собирали добычу в деревнях, попадавшихся у них на пути.

Сколько их было

Исследователи не сходятся во мнении относительно численности монгольского войска и противостоявшей ему венгерской армии. Цифры сильно варьируются, поскольку различные средневековые авторы склонны переоценивать силы победителей и проигравших или, наоборот, недооценивать. Все зависит, с какой стороны посмотреть.

Например, фламандский францисканец Гильом де Рубрук в своей работе «Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето Благости 1253» написал, что венгерская армия не превышала 30 тысяч человек. А вот А. Доманин и С. Доманина говорят о 60-тысячной армии короля Белы IV.

Директор Центра по изучению военной и общей истории Роман Храпачевский в своей книге «Военная держава Чингисхана» (2004 г.) предположил, что собственно силы Белы IV не превышали 30 тысяч, но вместе с армиями его брата Коломана и других союзников могло собраться внушительное объединенное войско. Хотя цифру в 60 тысяч рыцарей исследователь считает скорее преувеличенной.

Что касается монголов, то Фома Сплитский указал, что в Венгрию вторглась 40-тысячная армия. Впрочем, хронист мог иметь в виду только воинов Батыя и Субудэя, ведь Кадан со своими двумя туменами шел к месту сражения другим путем – с юга.

Так или иначе, а среди специалистов по военной истории распространено мнение, что силы противников были примерно равны по количеству.

Первая ловушка

Известно, что уже 15 марта 1241 года Шибан (младший брат Батыя, находившийся у него в подчинении) со сравнительно небольшим войском вышел к окрестностям Пешты. Когда король Бела IV узнал, что монголы заметно уступают по численности венграм, он решил, что победа у него в кармане. Кроме того, монарху донесли, что в рядах противника много жителей Рутении (так называли Русь на Западе), которые вряд ли захотят сражаться с венграми, ведь их просто заставили присоединиться к армии завоевателей.

Действительно, монголы забирали в свое войско воинов из покоренных ими земель. Для них это была обычная практика.

Предвкушая легкую и славную победу, Бела IV направил свои силы на врага. И монголы отступили. Забыв о всякой предосторожности, венгры помчались за бежавшим в ужасе, как они думали, противником. Но Шибан так умело и ловко отступал, что догнать его войско для тяжеловооруженных европейских рыцарей оказалось делом затруднительным.

10 апреля возле реки Шайо авангард Шибана наконец соединился с основными силами Батыя. Венгры же и не подозревали, что численность противника резко возросла. Тем временем король Бела IV приказал разбить лагерь у реки, и рыцари расположились на ночлег, чувствуя себя в безопасности.

Внезапная атака

Перед рассветом 11 апреля на передовую часть венгров, защищавшую занятый ранее мост, обрушился град стрел и камней из баллист и катапульт, которыми монголы умело пользовались. А. Доманин и С. Доманина в своей вышеупомянутой книге предположили, что эти своеобразные орудия также могли стрелять зарядами пороха с зажженными фитилями, что стало полной неожиданностью для рыцарей. Некоторые историки даже говорят о первом в истории применении огнестрельного оружия в Европе, приписывая это достижение монголам.

Вслед за обстрелом завязался бой, в котором поначалу выигрывали венгры. Но конная атака оказалась лишь отвлекающим маневром. Воины Субудэя, ранее тайком переправившиеся через реку Шайо, внезапно ударили по тылам защитников моста. И тем ничего не оставалось, как быстро отступить в лагерь.

Венгры были взяты в кольцо, их собственные палатки и скарб мешали им перестроиться, боевой порядок был нарушен. Кроме того, многие рыцари, мирно спавшие на привале, не сразу разобрались, что происходит.

По мнению Фомы Сплитского, в этот момент они больше напоминали овец в загоне, чем славных воинов, ведь «во втором часу дня все многочисленное татарское полчище словно в хороводе окружило весь лагерь венгров. Одни, натянув луки, стали со всех сторон пускать стрелы, другие спешили поджечь лагерь по кругу».

Вторая ловушка

Среди рыцарей началась паника, но вскоре некоторые из них заметили, что монголы словно забыли плотно сомкнуть кольцо окружения с западной стороны. Многие всадники ринулись в этот как будто случайно образовавшийся просвет. На беглецов не нападали, а просто сопровождали их, двигаясь параллельно.

Но и это оказалось ловушкой. Внезапно на беспорядочно отступающих венгров налетела конница, ранее не участвовавшая в битве. Изможденных долгим сражением и отчаянием венгров либо порубили в бою, либо загнали в близлежащее болото. А пытавшихся укрыться в окрестных деревнях монголы разыскали и почти всех перебили.

Как полагают многие исследователи, разгром армии Белы IV завершила орда Кадана, как раз подошедшая к реке Шайо с юга. После такой жестокой бойни армия Венгрии просто перестала существовать.

Что случилось потом

Как писал историк Р. П. Храпачевский, после этого успеха монголы прошлись огнем и мечом по многим городам Европы, захватив и Чехию, и Словакию. А в апреле 1242 года они вышли к Адриатике. Распавшись на мелкие отряды, завоеватели грабили местное население, но вскоре они были вынуждены покинуть эти земли. Дело в том что в декабре 1241 года Батый получил известие о смерти своего дяди – хана Угэдэя, который почил в далеком Каракоруме.

В этой политической ситуации Гуюк (старший сын Угэдэя) становился опасным противником, тем более что он открыто враждовал с Батыем. И полководцу-победителю пришлось вернуться на восток, оставив свои мечты о покорении всего мира.

Что касается короля Белы IV, то он сумел избежать гибели. В своей статье историк В. О. Шпаковский сообщает, что венгерский монарх сбежал ко двору герцога Фридриха II Воинственного, правившего Австрией. В обмен на его помощь Бела IV был вынужден расстаться с казной и отдать три западных округа своей страны.

Венгрия долго не могла оправиться после опустошительного набега монголов. Страна буквально обезлюдела. Наступил голод, а из-за множества непогребенных трупов начались эпидемии. В такой ситуации резко возросло число волков.

Тогда король Бела IV предложил соседям (немцам и валахам) селиться на опустевших землях. А между Дунаем и Тисой разместил половцев, сделав их частью новой венгерской армии. Со временем страна возродилась.