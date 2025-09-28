История любви Карла III и Камиллы Паркер-Боулз

Из Британского королевства приходят тревожные слухи: появилась информация, что король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла якобы больше не живут вместе и «разведены во всем, кроме названия». Издание Radar Online, которое только недавно «поженило» актера Киану Ривза и художницу Александру Грант (позднее выяснилось, что это не соответствует действительности), сообщило со ссылкой на свои источники, что король и королева появляются на публике вместе, только чтобы «соблюсти приличия». Официального подтверждения этим слухам нет. История любви Карла III и Паркер-Боулз — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Первая попытка

Знакомство наследника британской короны и его будущей супруги произошло в 1970 году на одном из светских мероприятий, которые любил посещать принц Чарльз (так его звали до коронации). Камилла, урожденная Розмари Шанд, завела беседу с ним довольно необычно:

«А знаете ли вы, что у моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой? Может быть, и нам стоит попробовать?» — спросила она.

На тот момент Камилла состояла в отношениях с военным Эндрю Паркер-Боулзом. Наличие возлюбленной не мешало ему проявлять внимание и к другим девушкам. Когда Камилла познакомилась с Чарльзом, она была в ссоре со своим избранником. Не исключено, что попытка получить внимание от будущего короля была продиктована обидой и желанием вызвать ревность.

Необычное начало беседы не оставило Чарльза равнодушным. Девушка покорила принца, но королевские биографы расходятся во мнениях: была ли влюбленность взаимным чувством или же Камилла на первых порах хотела лишь подразнить Паркер-Боулза вниманием, которое ей оказывал наследник британской короны. Как бы то ни было, Чарльз звонил своей новой знакомой по нескольку раз в день, а вскоре многочасовые разговоры сменились долгими прогулками и совместными уикендами.

Принц сделал Камилле предложение руки и сердца. Королева Елизавета II не была в восторге от возможной невестки, репутация которой была далеко не безупречной. Поэтому она обустроила все так, чтобы в 1973 году Чарльз отправился служить на флот. Камилла же, которая несколько лет то ссорилась, то вновь мирилась с Паркер-Боулзом, все-таки ответила согласием на его предложение пожениться. Их свадьба состоялась менее чем через полгода после того, как девушка отказала будущему королю. Поговаривали, что сердце Чарльза было разбито этой новостью.

В 1974 и 1978 годах у Камиллы и Эндрю родились дети — Томас и Лора. Но появление малышей на свет вряд ли могло спасти этот союз, который было трудно назвать идеальным. Пара часто ссорилась, в том числе и из-за никуда не исчезнувшей любви Эндрю к другим женщинам. На момент объявления о разводе в 1994 году стало известно, что супруги не жили вместе уже несколько лет.

Что касается Чарльза, то на него давила королевская семья, которая хотела поскорее женить принца. Достойной кандидатурой на «должность» его жены посчитали Диану Спенсер. Мнения о том, почему эта свадьба состоялась крайне поспешно, разнятся. Одни источники считают, что отец Чарльза Филипп приказал сыну незамедлительно сделать предложение Диане, когда в СМИ появилась информация о том, что они общаются. Другие — что к браку принца подтолкнула Елизавета II, когда стало известно, что его связь с Камиллой возобновилась в 1978 году.

В браке было трое

В 1981 году Чарльз женился на Диане, и их свадьбу обсуждал весь мир. Но мало кто знал тогда, что этот брак был заключен вовсе не по любви. Хотя на публике они изображали счастливую семью, ни Чарльз, ни Диана не были счастливы в браке. Поговаривают, что уже спустя пять лет после свадьбы принц и Камилла вновь сошлись. Не «спасли» положение и дети: принцы Уильям и Гарри. После рождения второго сына Чарльз фактически разъехался с Дианой, оставив ее с детьми в Кенсингтонском дворце и перебравшись в поместье Хайгроув.

Несчастливый брак мог продолжаться и до бесконечности, если бы не вездесущие СМИ: в прессу попал телефонный разговор Чарльза и Камиллы. Любовники обсуждали, дом какого их друга стоит использовать в следующий раз для свидания, и без лишней скромности признавались друг другу в своих желаниях и чувствах. Скандальная стенограмма этого разговора, записанного в 1989 году, была опубликована в 1993 году.

Диана в 1995 году дала интервью, в котором рассказала о разладе с Чарльзом, изменах и депрессии. Она призналась, что чувствует себя несчастной и испытывает сильное давление, а также о том, что в их браке было трое человек. Интервью посмотрели более 23 миллионов человек, а его выпуск стал одним из самых рейтинговых в истории британского телевидения.

«У женщин очень хороший инстинкт. Я поняла, что мой муж любит другую, по изменениям в его поведении, по признакам, которые мне подсказало женское чутье. Ты просто знаешь — и все», — рассказала в интервью Диана.

Помимо этого, она затронула в своем рассказе темы, которые в королевской семье не принято обсуждать — депрессию, булимию, селфхарм, тревогу и отчаяние. Выход интервью стал последним гвоздем в крышке этого брака.

Откровенность Дианы разрушила ее отношения с королевской семьей, а кроме того, привела к конфликту с Уильямом и Гарри. Старший сын принцессы сердился на нее из-за интервью, которое было во всех газетах, мальчика начали дразнить в школе.

В конечном итоге Елизавета II дала свое согласие на развод Чарльза и Дианы. В августе 1996 года принц развелся с супругой, а спустя год та погибла в автокатастрофе, скрываясь от папарацци.

Вторая попытка

В 2000 году Камилла была официально представлена Елизавете II. Но королева не торопилась благоволить женщине, которую и раньше не считала достойной своего сына. Потребовалось время, чтобы Чарльз и Камилла смогли получить разрешение жить вместе. При этом паре запрещали появляться вместе на официальных мероприятиях. Только спустя четыре года после представления Камиллы королева благословила сына на брак, а в 2005 году состоялась их свадьба — церемония заняла не более 15 минут.

Не в последнюю очередь неторопливость в этом процессе была связана с тем, как общественность реагировала на Диану и Камиллу. Первую звали «Королевой людских сердец», а вторую считали злой разлучницей. Когда первая жена Чарльза трагически погибла, его будущую супругу обвиняли едва ли не в том, что она якобы лично подстроила катастрофу. На следующий день после смерти Дианы у Кенсингтонского дворца появились плакаты с требованием к принцу «бросить эту стерву (Камиллу) или отказаться от короны».

После свадьбы с Чарльзом Камилла получила все те же титулы, что и Диана. Из уважения к погибшей она не стала использовать титул «принцесса Уэльская» и взяла менее громкий — герцогиня Корнуольская.

Дети Дианы по-разному отнеслись к мачехе. Королевские биографы утверждают, что Уильям и Камилла с первой встречи относились друг к другу деликатно. Младший, принц Гарри, познакомился с мачехой позже своего старшего брата. По слухам, Камилла смогла моментально найти с ним общий язык. В 2018 году Гарри рассказал, что он и его брат всегда были в хороших отношениях с мачехой. Но спустя пять лет в другом интервью принц отзывался о Камилле уже не так тепло. Он назвал ее «злодейкой» и заявил, что та наладила контакты с журналистами, чтобы стереть пятна с собственной репутации. А еще, как утверждал Гарри, он и Уильям уговаривали отца не вступать с Камиллой в брак.

8 сентября 2022 года не стало Елизаветы II, и ее корона перешла по наследству принцу Чарльзу. Он стал королем Карлом III, а его супруга — королевой-консортом. Коронация Карла и Камиллы прошла 6 мая 2023 года.

В сентябре 2025 года стали курсировать тревожные слухи о разладе в королевской семье. Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что большую часть своего времени Карл III и королева проводят порознь, встречаясь лишь на официальных мероприятиях. Также сообщается о том, что Камилла Паркер-Боулз якобы оставила больного раком короля и переехала в свою резиденцию Рэй-Милл-Хаус в Уилтшире.

