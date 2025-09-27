Что не согласился отдать имам Шамиль после пленения

Пленение легендарного имама Шамиля в 1859 году стало кульминацией многолетней Кавказской войны. Но за торжественной церемонией скрывалась личная драма и история двух непримиримых противников, связанных узами странного уважения. Речь — о личных вещах погибшего казачьего атамана, которые Шамиль, уже будучи пленником, наотрез отказался продавать, несмотря на все уговоры и щедрые предложения.

© globallookpress

Боевой путь атамана

Владельцем этих вещей был полковник Феликс Круковский — потомок польского дворянина, блестящий кавалерист и командир Горского линейного казачьего полка. Его имя на Кавказе стало синонимом отчаянной храбрости. Как пишут историки, он был одним из тех редких командиров, которые вызывали у горцев не только ненависть, но и неподдельное уважение.

Его гибель в январе 1852 года была трагичной и символичной. Во время штурма аула Урус-Мартан его казаки рассыпались по саклям. Опасаясь, что их уничтожат поодиночке, Круковский приказал трубить сбор. Этот сигнал стал для него роковым: из мечети прогремел залп. Раненого атамана и его верного ординарца, отказавшегося его бросить, изрубили шашками. Когда подоспела помощь, тело Круковского было уже «ободрано донага» — стандартная практика того времени, когда с убитого врага снимали всё ценное.

Пленение Шамиля

Имам Шамиль, завладевший принадлежавшими Феликсу Круковскому предметами, был взят в плен лишь через 7 лет после описанных событий. Как указано в издании «История России XVIII-XX веков» (научные редакторы А. В. Шубин и П. П. Черкасов), несмотря на то, что Шамиль проявил себя опытным полководцем, со временем русские войска научились использовать свое численное преимущество. В 1858 году они взяли Ведено. Шамиль отступил в Дагестан, где он сам и еще около 400 воинов укрылись в ауле Гуниб, представлявшем собой природную крепость. 24 августа 1859 года наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией Александр Барятинский потребовал, чтобы Шамиль в добровольном порядке сложил оружие.

Если верить Муслиму Мурдалову, автору книги «Шамиль – имам Чечни и Дагестана», Барятинский пообещал Шамилю полное прощение и дозволение ехать в Мекку, но с условием жить там безвыездно. После некоторых раздумий имам согласился на предложенные условия. 26 августа 1859 года он сложил оружие. Шамилю были и в самом деле оказаны королевские почести. Он был представлен императору Александру II, получал от государства пенсию в размере 10 тысяч рублей. Еще 20 тысяч ему выделяли на содержание семьи и свиты. Впоследствии Шамиль принял российское подданство. Однако священный хадж ему совершить так и не удалось. Он скончался по пути в Мекку, упав с верблюда.

Бесценные вещи

Все это время, согласно изданию «Всемирная волновая история от 1850 г. по 1889 г.» Владимира Кучина, вещи Феликса Круковского оставались у Шамиля или его подручных. По словам Кучина, царскому наместнику на Кавказе Александру Барятинскому удалось выкупить у имама за весьма крупную сумму лишь некоторые награды Круковского: Георгиевский крест и орден Святого Станислава 1-й степени. Они находились на черкеске Феликса Антоновича в день его гибели и были присвоены чеченцами. А вот с кинжалом и шашкой Круковского Шамиль расстаться наотрез отказался. В знаменитой «Военной энциклопедии», издававшейся Иваном Сытиным, написано, что Шамиль не согласился уступить оружие «ни за какие деньги».

Впрочем, это неудивительно. Круковский не раз выказывал храбрость в боях, чем и вызывал уважение Шамиля. Например, в 1843 году, как указано в издании «Казачьи войска» Владимир Казина, Феликс Круковский выказал особое мужество при защите станицы Бакешевской, за что и был награжден тем самым Георгиевским крестом. Вообще о Круковском все отзывались только с восторгом. Так, Кавказский наместник князь Воронцов писал военному министру в связи с гибелью военачальника: