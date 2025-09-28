Почему в гаремах султанов так любили, но так не ждали русских красавиц

Гаремы османских султанов были многонациональными, но русских девушек среди наложниц практически не было. Самый известный пример — Хюррем Султан, которая из простой рабыни стала женой султана. Но и она, по одной из версий, была привезена из Украины, а не России. Автор канала «Этобаза» называет несколько причин для этого.

© кадр из сериала «Великолепный век»

Во-первых, после XVI века выкрасть русских девушек стало очень сложно. Южные рубежи России надежно защищали засечные черты и крепости, а казачьи отряды часто отбивали пленных у крымских татар. Османы с опаской следили за усилением России и не хотели дипломатических конфликтов из-за похищенных девушек.

К тому же, характер русских женщин поражал турков. Русские девушки отличались непокорностью и свободолюбием. После истории с Хюррем считалось, что еще одна наложница с этих земель может получить слишком много власти.

