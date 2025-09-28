28 сентября: какие праздники отмечают в России и в мире

28 сентября в России свои профессиональные праздники отмечают машиностроители, работники атомной отрасли и специалисты радиоэлектронной разведки ВМФ. В Туле отмечается праздник в честь одного из культурных символов региона — пряника, а в Китае этот день посвящен одному из главных восточных мудрецов — Конфуцию. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 сентября

День работника атомной промышленности в России

Праздник приурочен к годовщине подписания распоряжения Сталина «Об организации работ по производству урана» в 1942 году. Документом предписывалось возобновить в СССР работы по изучению атомной энергии. Исследования в области ядерной физики велись в Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны, но были остановлены начавшимися боевыми действиями. Сталин принял решение об их возобновлении, узнав, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия. В связи с этим в 1945 году был создан особый орган управления работами по урану, состоявший из высших чиновников и ученых-физиков. Куратором советской ядерной программы был назначен Лаврентий Берия, научным руководителем — академик Игорь Курчатов.

День радиоэлектронной разведки ВМФ России

Специалисты радиоэлектронной разведки Военно-морского флота России играют ключевую роль в обеспечении безопасности морских границ. Специалисты этой сферы занимаются сбором развединформации и анализом электромагнитных сигналов противника без прямого контакта с ним. При помощи радиоэлектронных технологий они собирают данные о технике противника: радиостанциях, радарах и системах связи. В условиях ведения войны и в мирное время их работа важна для обеспечения обороноспособности государства.

День машиностроителя в России

Праздник отмечается в последнее воскресенье сентября, в 2025 году он выпадает на 28-е число. Он вырос из советской инициативы по массовому внедрению профессиональных праздников для поддержания работников многочисленных предприятий. 15 августа 1966 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня машиностроителя. Традиция отмечать этот праздник остается до сих пор в России и других постсоветских странах. Сегодня поздравляют инженеров, техников, рабочих, конструкторов, руководителей предприятий и других сотрудником машиностроительной отрасли.

День тульского пряника

Праздник посвящен региональному виду печатного пряника — прямоугольной формы с резными узорами. На тульских пряниках обычно изображают достопримечательности, сценки из жизни горожан, знаменитых людей и даже обереги. Современные тульские пряники обычно начиняются джемом или сгущенкой, традиционный ингредиент теста — мед, заменяемый иногда сахарным сиропом. В Туле ежегодно проходит фестиваль «День пряника». Мероприятие становится площадкой для соревнований, выступлений творческих групп, мастер-классов и экскурсий.

Международный день всеобщего доступа к информации

Праздник установлен по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. Так международная организация напомнила правительствам отдельных стран, что доступ к информации — фундаментальное право каждого человека и краеугольный камень здорового, инклюзивного и построенного на знаниях общества. СМИ играют важнейшую роль в информировании общественности, однако они также зависят от способности искать и получать данные. Таким образом, право на всеобщий доступ к информации также связано с правом на свободу печати.

Всемирный день борьбы против бешенства

Дата приурочена ко дню смерти французского ученого Луи Пастера, создателя первой в истории эффективной вакцины против бешенства. В 1885 году эта вакцина была успешно применена для спасения жизни мальчика, укушенного бешеным псом. Событие стало прорывом в медицине и положило начало методу профилактики смертельно опасной болезни, которая до этого была практически стопроцентно летальной. Сегодня основная цель этого дня — привлечь внимание к важности профилактики бешенства и ответственного отношения к здоровью животных и своему собственному.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 сентября в других странах

День Конфуция — КНР. Китайская культура во многом коренится на конфуцианстве, поэтому день рождения восточного мудреца отмечается каждый год в Китае с особым размахом. Также этот праздник называют Днем учителя, ведь Конфуций воспринимается китайцами как великий наставник, зародивший интеллектуальную традицию Поднебесной.

День Святого Вацлава — Чехия. Став князем в 924 году, Вацлав успел внести весомый вклад в развитие Чехии, способствовав ее христианизации. По его распоряжению в Праге была построена церковь святого Витта. Святой Вацлав считается покровителем страны и одним из основателей чешской государственности.

День флага — Таиланд. Праздник учрежден в память об официальном утверждении национального флага Таиланда королем Вачиравудом 28 сентября 1917 года. Флаг представляет собой пять горизонтальных полос, на нем чередуются: красный (цвет нации), белый (символ чистоты), синий (королевский цвет Рамы VI), белый и красный. Средняя синяя полоса в два раза шире, чем остальные.

Религиозные праздники 28 сентября

День памяти великомученика Никиты Готфского

Великомученик Никита жил в IV веке на берегах Дуная. Принадлежа к древнегерманскому племени готфов, он принял христианство и тем самым навлек на себя гнев язычников. Несмотря на это, Никита активно проповедовал христианскую веру среди своего народа и обратил ко Христу многих идолопоклонников. За это Никиту подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в огонь. Согласно преданию, ночью после казни его тело нашли неповрежденным, а вокруг сиял яркий свет.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября

Попразднство Воздвижения Креста Господня;

Обретение мощей святителя Акакия Мелитинского;

День памяти мученика Порфирия Ефесского;

Обретение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана;

День памяти преподобного Филофея Мравинского;

Праздник Новоникитской иконы Божией матери.

Народные праздники и приметы 28 сентября

День Никиты Гусятника

Этот народный праздник посвящен памяти святого Никиты, которого в народе считали покровителем гусей. Верили, что святой оберегает домашних птиц, особенно гусят, защищая их от болезней, хищников и дурного глаза. На Руси особое внимание уделяли гусятам, утятам и другой птице именно в этот праздник. Считалось, что на Никиту следует обходиться очень ласково с домашней птицей, иначе можно навлечь беду на свое хозяйство.

Приметы

Гуси летят высоко — к большим паводкам следующей весной;

Следует соблюдать тишину и избегать ссор;

Незамужним девушкам в этот день запрещалось смотреть на летящих гусей — чтобы не отпугнуть женихов.

Какие исторические события произошли 28 сентября

1953 год — Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

— Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. 1939 год — заключен советско-германский договор о дружбе и границе, подписанный наркомом иностранных дел СССР Молотовым и министром иностранных дел Германии Риббентропом.

— заключен советско-германский договор о дружбе и границе, подписанный наркомом иностранных дел СССР Молотовым и министром иностранных дел Германии Риббентропом. 1972 год — во время телетрансляции хоккейного матча СССР — Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен!».

— во время телетрансляции хоккейного матча СССР — Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен!». 1989 год — будущий президент России Борис Ельцин упал с моста в Москва-реку, что породило множество слухов и вылилось в публичное обсуждение на высшем партийном уровне.

— будущий президент России Борис Ельцин упал с моста в Москва-реку, что породило множество слухов и вылилось в публичное обсуждение на высшем партийном уровне. 1991 год — на Тушинском аэродроме в Москве прошел концерт Monsters of Rock с участием групп Metallica, Pantera, AC/DC.

— на Тушинском аэродроме в Москве прошел концерт Monsters of Rock с участием групп Metallica, Pantera, AC/DC. 2009 год — индийский космический зонд «Чандраян-1» обнаружил на Луне воду.

— индийский космический зонд «Чандраян-1» обнаружил на Луне воду. 2010 год — мэр Москвы Юрий Лужков отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Дни рождения и юбилеи 28 сентября

В 551 до н. э. родился Конфуций — китайский философ и мыслитель.

— китайский философ и мыслитель. В 1882 году родился Александр Кутепов — русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник Белого движения.

— русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник Белого движения. В 1915 году родилась Этель Розенберг — единственная женщина в истории США, казненная за шпионаж в пользу СССР.

— единственная женщина в истории США, казненная за шпионаж в пользу СССР. В 1915 году родился Георгий Товстоногов — режиссер театра, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

— режиссер театра, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. В 1924 году родился Марчелло Мастроянни — итальянский актер, снявшийся в фильмах: «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Джинджер и Фред».

Кто отмечает день рождения