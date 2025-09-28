«В кепке и с башенкой». За что Юрия Лужкова любили и ненавидели

Ровно 15 лет назад, 28 сентября 2010 года, президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова, бессменно занимавшего свой пост 18 лет. Слухи о том, что в Кремле не прочь сменить столичного градоначальника, ходили задолго до этого. Однако, учитывая масштаб фигуры Лужкова, отставка не могла не получиться громкой. А тут еще и формулировка, с которой он был уволен, — «в связи с утратой доверия». Так закончилась одна из самых ярких политических карьер в российской истории. За что любили и ненавидели Лужкова власть имущие, журналисты и простые москвичи — в материале «Ленты.ру».

Вся Центральная Россия и вместе с ней Москва изнывали от аномально жаркого лета 2010 года. Около полутора месяцев беспрерывно держалась температура воздуха под 40 градусов и не выпало ни единой капли дождя. В столичном регионе все это усугублялось дымом от горящих торфяников, который на много дней затянул Москву, заставляя жителей терпеть невыносимую жару в квартирах с закрытыми окнами. Для многих это превратилось в пытку. Нетрудно представить, как эта ситуация способствовала росту недовольства властями и мэром.

Лужков сам невольно подыграл этим настроениям, уехав в отпуск как раз в тот момент, когда Москва утопала в смоге. Его пресс-служба сообщила, что в присутствии градоначальника на рабочем месте нет необходимости, так как он не в силах повлиять на ситуацию.

В общем-то, это было чистой правдой, но такие заявления только подогрели недовольство, и спустя примерно неделю Лужков прервал отпуск, вернувшись в столицу.

Ситуацией воспользовались оппоненты Лужкова. К началу сентября перестал быть секретом конфликт мэра Москвы и президента России. По словам некоего «источника в Кремле», которого тогда цитировали СМИ, в окружении президента видели попытки столичной власти столкнуть главу государства и премьер-министра, которым был тогда занимавший до этого пост президента Владимир Путин, и обещали не оставить это безнаказанным. Затем на федеральных каналах один за другим вышли несколько документальных фильмов с критикой Лужкова. Он в ответ написал Медведеву письмо, в котором выражал негодование бездействием президента и просил вмешаться. Это было 27 сентября.

Медведев ответил на следующий день — своим указом об отставке Лужкова. Формулировка была сенсационной — «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».

«Трудно себе представить ситуацию, при которой губернатор и президент России как высшее должностное лицо продолжают работать вместе, когда президент утратил доверие к руководителю региона», — Дмитрий Медведев, президент России.

Лужков в вышедших спустя семь лет мемуарах заявил, что был уволен с поста мэра Москвы за то, что отказался поддерживать намерение Медведева выдвинуться на второй президентский срок.

А за несколько месяцев до отставки, в апреле 2010-го, когда конфликт Юрия Лужкова и Дмитрия Медведева только разгорался, свое отношение к столичному градоначальнику недвусмысленно выразил Владимир Путин.

«Тут много говорилось, что правительство Москвы сплошь коррумпировано, растащили все, что можно, что Лужков продает самые лучшие куски за рубеж... Вот вы вообще можете представить, что Лужков что-то отдает? Тем более лучшие куски? Хоть за рубеж, хоть тут», — Владимир Путин, председатель правительства России.

Интересно, что и предшественник Владимира Путина на посту президента России Борис Ельцин, несмотря на то что их отношения с Лужковым никак нельзя было назвать безоблачными, тоже иногда отдавал должное столичному градоначальнику. Даже казалось, что в словах все более терявшего популярность Ельцина проскальзывала зависть.

«Этот человек в кожаной кепке облазил Москву вдоль и поперек, стал всероссийски популярен», — Борис Ельцин, президент России.

«Казалось бы, при чем тут Лужков? Лужков, как всегда, ни при чем!»

Неформальный титул самого главного критика Юрия Лужкова принадлежит журналисту Сергею Доренко. Пик их заочного противостояния пришелся на осень 1999 года, когда разворачивалась избирательная кампания перед выборами в Государственную Думу. Доренко был близок к олигарху Борису Березовскому, который во что бы то ни стало стремился утопить рейтинг движения «Отечество — Вся Россия» (ОВР), одним из лидеров которого был Лужков.

Березовский, кстати, тоже не лез за словом в карман, вспоминая о Лужкове.

«Я слушал предложения человека в кепке по поводу того, как мы должны выстроить санитарный кордон вокруг Чечни и все как один броситься на борьбу с террором здесь в Москве. Этот человек в кепке врун, болтун и хохотун. Вот единственное, что я могу про него сказать. Обманывает, жестоко обманывает всех. И не только он. Но он ярче других в своем обмане», — Борис Березовский, олигарх.

Еще летом 1999 года ОВР считали безоговорочным фаворитом. Однако массированная информационная кампания, развернутая на центральных телеканалах, лицом которой стал Доренко, серьезно понизила рейтинг движения. Манера ведения эфиров «телекиллера» стала своего рода мемом, его фразу «Казалось бы, при чем тут Лужков?» помнят до сих пор. Спустя несколько лет, уже во второй половине нулевых годов, он даже пародировал сам себя.

«В 1908 году в тунгусской тайге упал метеорит. Казалось бы, при чем тут Лужков? Лужков, как всегда, ни при чем!» — Сергей Доренко, журналист.

Доренко неожиданно не стало 9 мая 2019 года, а Лужков пережил его всего на семь месяцев. Этот факт не остался без внимания современников.

«Лужков и Доренко ушли в один год. Вот такой вот беспощадный русский символизм», — Сергей Минаев, писатель.

«Надо вспомнить, какой Москва была в 1991 году»

Далеко не все сейчас помнят, что Юрий Лужков оставил о себе добрую память в Крыму и Севастополе. Столичный мэр МГУ. При этом мэр Москвы открыто говорил о том, что Крым и Севастополь должны вернуться в состав России. До 2014 года такие заявления из уст топовых российских политиков звучали очень смело. В 2008 году его признали персоной нон грата на Украине.

«Прежде всего нужно было иметь силу воли и мужество, чтобы, не боясь каких-то санкций, может быть, угрозы жизни, поддерживать Севастополь, который находился под украинской юрисдикцией. Для тех, кто был приверженцем, скажем так, иной, не российской идеологии Севастополя, деятельность Лужкова была неприятна. Он этого не боялся, он действовал, как и положено мужчине. Я считаю, что уважение он заслужил в Севастополе в том числе и поэтому. И многие до сих пор говорят: "Вот такого бы нам мэра!"» — Иван Ермаков, глава городского совета Севастополя в 1991-1992 годах.

Что касается руководства Москвой, то его оценивают по-разному. Неоспоримый факт, что Лужков был очень популярен среди москвичей. Об этом говорят хотя бы результаты выборов, на которых он побеждал в первом туре тогда, когда это еще не было мейнстримом в российской политике. На это Мосгордумы Владимир Платонов, который проработал вместе с Лужковым на протяжении 16 лет.

«Вы знаете, его лучше характеризуют те годы и те выборы, когда его избирали. Сколько он был у власти, и доверяли ему москвичи — это самая исчерпывающая характеристика... Надо вспомнить, какой Москва была в 1991 году и какая Москва была в 2010 году», — Владимир Платонов, председатель Мосгордумы с 1994 по 2014 год.

С этим соглашались и многие российские звезды, с которыми Лужков был дружен.

«Помню начало перестройки и Москву в жутком состоянии, которую принял Юрий Михайлович. Столица получила мощный импульс, стала чистым, прекрасным городом, который и при новом руководстве продолжает стремительно развиваться. Москва стала столицей, которой можно гордиться», — Олег Газманов, певец.

«Хочет, чтобы все было крепким, простоватым, в кепке и с башенкой»

Критики чаще всего припоминали экс-градоначальнику то, как мегаполис при нем начал утопать в автомобильных заторах, а также, мягко говоря, неоднозначный эстетический вкус, проявлявшийся в архитектурном облике Москвы.

«До него город был без лица, а теперь всюду отражение Юрия Михайловича. У него специфическое чувство эстетизма и неограниченные способности навязывать их окружающим. Он хочет, чтобы все было крепким, простоватым, в кепке и с башенкой», — Михаил Леонтьев, журналист.

Не меньше самого Лужкова обсуждали его жену Елену Батурину, которая занималась строительным бизнесом и стала одной из богатейших женщин в России. По воспоминаниям тех, кто знал чету лично, «на свою Лену Юрий Лужков смотрел влюбленными глазами». На все намеки о том, что свое состояние она заработала исключительно благодаря положению мужа, Лужков реагировал с неизменной категоричностью, смысл которой сводился к знаменитой фразе, что его жена — «талантливая женщина». Кстати, эти слова, как Марианна Максимовская, политик произнес, когда его карьера уже пошла под откос.

«Сразу после ссоры Лужкова с тогдашним президентом Медведевым я увидела Юрия Лужкова на одном приеме. Где рядом с недавно еще всесильным мэром Москвы стоял один Генрих Боровик, а вокруг — как карантинная зона. Вся политическая элита теперь старательно не замечала Лужкова, попавшего в опалу. Я попросила дать интервью, и Лужков не просто согласился, но и долго ждал со мной в холле, пока приедут операторы с камерами», — Марианна Максимовская, тележурналистка.

После отставки Лужкова Батурина быстро продала свой бизнес, близкие политика покинули Россию. По воспоминаниям экс-коллег, в это время от него отвернулось большинство бывших соратников. Сам же экс-мэр до самой смерти, наступившей в 2019 году, занимался сельским хозяйством в Калининградской области.

«В последние годы над рабочим креслом Лужкова висела картина по мотивам "Опять двойка": на картине был изображен Юрий Михайлович, а вместо собаки было несколько десятков крыс, которые цепляли его за пальто. Он признавался, что для него это было очень символично — сначала все признавались Юрию Михайловичу в любви, а в один день 99 процентов людей просто отвернулись от него», — Олег Митволь, экс-префект Северного административного округа Москвы.

Сам Лужков однажды, уже после своей отставки с поста мэра Москвы, нашел, кажется, исчерпывающее объяснение полярных мнений о своей персоне. Он считал, что просто всегда оставался самим собой.