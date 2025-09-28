Египтянин установил мировой рекорд, сдвинув зубами 700-тонный корабль

© Вечерняя Москва

Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув зубами корабль весом 700 тонн.

Уникальное достижение зафиксировали на пляже курортной Хургады. Спортсмен пояснил, что выбрал это место неслучайно — он надеется, что рекорд привлечет туристов и повысит интерес к региону.

Мохамед не только справился с задачей, но и превзошел предыдущий мировой рекорд украинца Олега Скавыша, который тянул судно весом более 600 тонн. Представители Книги рекордов Гиннесса сразу зарегистрировали новое достижение, назвав его одним из самых впечатляющих в истории силовых видов спорта, передает телеканал NBC.

В Саратове ветеран спецоперации Евгений Иванов, который потерял обе ноги в результате атаки украинского дрона, установил мировой рекорд, сдвинув вагон весом почти 24 тонны на 4,5 метра за 42,72 секунды.

Ранее российский спортсмен-экстремал, двукратный рекордсмен Книги рекордов России и мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов сделал гимнастические обороты на перекладине под куполом летевшего воздушного шара без парашюта и страховки на высоте 1,5 тысячи метров, установив мировой рекорд.