Как в быту использовали останки казненных преступников

В прошлом тела осужденных и казненных могли не погребать. Вместо этого их использовали в утилитарных или «символических» целях. Волосы, кожа, кости и даже жир становились сырьем для предметов быта, «лекарств» или украшений.

Парики из волос казненных

В XVII–XVIII веках в Европе случился массовый бум на ношение париков. Помимо того, что они были модным трендом, они также стали отражением статуса. Для их изготовления требовалось огромное количество волос, и спрос на них был столь велик, что торговцы искали любые источники. Чаще всего волосы покупали у женщин, готовых расстаться с косами ради денег. Но нередко материал поступал и из более мрачных мест — с эшафота.

После публичных казней палачи иногда продавали срезанные волосы. Делалось это тайно, но многие знали, что именно так на рынок попадал «качественный» материал: волосы взрослых и здоровых людей считались особенно прочными. В ту эпоху подобные сделки были частью привычной «экономики смерти».

Кожа в роли сырья

Еще более жуткой практикой стало изготовление предметов из человеческой кожи. В XVIII–XIX веках в Европе зафиксированы случаи, когда в такую кожу переплетали книги, изготавливали перчатки или ремни.

В Англии сохранились архивные экземпляры юридических протоколов, переплетенных кожей осужденных преступников. В Германии и Польше отдельные музеи демонстрировали такие «артефакты» как антиквариат. В России подобные явления были менее распространены, но в полицейских отчетах XIX века встречаются упоминания о предметах с «человеческим происхождением».

Как проходили казни в Московском государстве

Трупная медицина

До конца XVIII века в Европе существовало направление, которое сегодня называют «трупной медициной». В аптеках можно было приобрести порошок из перемолотых костей или черепов казненных — его применяли против головных болей и эпилепсии. Человеческий жир использовали в виде мази при суставных болях и ожогах.

Наиболее ценным считался порошок из черепов людей, умерших насильственной смертью: считалось, что в нем «заключена особая сила». Эти практики долгое время были частью официальной медицины.

Черепа и кости как трофеи

Останки нередко использовали и в политических или военных целях. В Средние века головы мятежников выставляли на крепостных стенах как устрашение для народа. В XIX веке черепа преступников и «необычных» людей стали предметом антропологических коллекций.

Даже в XX веке подобные случаи не исчезли. Во время Второй мировой войны отдельные солдаты брали кости и черепа врагов в качестве «сувениров». Эти эпизоды позже становились предметом международных скандалов и морального осуждения.

Перелом в общественном сознании

С XIX века взгляды стали постепенно меняться. Под влиянием гуманистических идей и христианской традиции закрепилось убеждение, что каждое человеческое тело заслуживает достойного погребения. Все чаще подобные практики стали восприниматься как кощунство.

К началу XX века публичное использование тел казненных исчезло в Европе. Появились законы, строго охранявшие останки, а наука отказалась от «трупной медицины». Сегодня подобные действия трактуются как уголовное преступление и грубое нарушение морали.

