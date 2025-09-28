Раскрыты подробности о заболевании героя мема «Шоколад не виноват» туберкулезом

Герой мема «Шоколад не виноват» Александр Гусейнов заболел туберкулезом еще до вынесения приговора. Подробности заболевания осужденного раскрыли в ГУ ФСИН по Пермскому краю, передает РИА Новости.

«Информация о том, что осужденный заболел туберкулезом, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, не соответствует действительности», — обозначили в ведомстве.

По данным ФСИН, туберкулез был диагностирован у Гусейнова еще в 2017 году. Тогда же он был поставлен на учет в одной из больниц российского региона. А в июне 2023 года фигурант прибыл в одно из учреждений краевого ГУ ФСИН для отбывания наказания с уже выявленным диагнозом.

В ведомстве сообщили, что Гусейнову в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь. В частности, сейчас он находится под постоянным наблюдением медиков, госпитализация в стационар ему не требуется.

«Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное», — сообщил представитель ГУ ФСИН. Других подробностей о состоянии здоровья героя мема не раскрывается со ссылкой на врачебную тайну.

Гусейнов прославился участием в репортаже про заключенных в российском суде. Один из подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую знаменитой фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Впоследствии этот ролик стал вирусным.

Ранее сообщалось, что 37-летний Александр Гусейнов в третий раз оказался в тюрьме. Он попал туда за разбой и кражи из магазинов.