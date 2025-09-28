Удивительный союз османских правителей: Селим II и сестра Михримах

Селим II вошёл в историю как один из самых милосердных османских правителей. Он не стремился избавиться от родственников и старался устроить их жизнь. Автор канала «Азербайджан — страна огней» пишет о том, что после того, как шехзаде стал султаном, рядом осталась только его сестра Михримах — дочь Хюррем. В начале девушка поддерживала своего брата Баязида, но не выдержала скверного характера и перешла на сторону Селима. Отношения будущего султана и сестры были холодными, но существовали ради будущего страны. В начале правления Михримах даже пошла на серьезную хитрость ради Селима. Она выделила деньги на подкуп целого войска янычар, которые были недовольны новым султаном. После этого армия свернула планы мятежа. Ранее «ГлагоL» писал об еще одном интересном историческом факте — любимой каше Петра I. Ею была перловка, которую по старому рецепту вы можете приготовить у себя на кухне.

© кадр из сериала «Великолепный век»