Эволюционные корни пьянства оказалась глубже, чем думали ученые

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что шимпанзе в дикой природе регулярно употребляют ферментированные фрукты, содержащие алкоголь, что указывает на более глубокие эволюционные корни потребления алкоголя у людей, чем считалось ранее.

Ученые под руководством Алексея Маро из Калифорнийского университета установили, что ежедневная доза алкоголя, потребляемая шимпанзе, эквивалентна примерно одной небольшой бутылке пива для человека. В национальных парках Кибале в Уганде и Таи в Кот-д'Ивуаре исследователи проанализировали 20 самых популярных видов фруктов, мякоть которых содержит в среднем 0,3% алкоголя. Учитывая, что шимпанзе съедают около 4,5 кг таких фруктов в день, это составляет примерно 14 граммов алкоголя, что для их массы тела (около 41 кг) соответствует потреблению более полулитра пива человеком. Исследование предполагает, что регулярное употребление алкоголя не является исключительно культурным феноменом человека, а имеет более глубокие корни в поведении наших ближайших родственников.

Эти выводы подтверждаются другим исследованием, проведенным весной 2025 года учеными из Университета Эксетера, которые наблюдали, как шимпанзе в национальном парке Кантанхез в Гвинее-Бисау совместно потребляют ферментированные фрукты. Большинство изученных плодов африканского хлебного дерева содержали до 0,61% алкоголя, хотя неясно, вызывало ли это опьянение у животных.

С помощью камер-ловушек исследователи зафиксировали 70 случаев, когда шимпанзе разных полов и возрастов совместно употребляли такие фрукты. "Наши данные предоставляют первые доказательства совместного потребления этанолосодержащих продуктов дикими человекообразными обезьянами и поддерживают идею, что использование алкоголя человеком не является недавним явлением, а уходит корнями в нашу глубокую эволюционную историю", - написала команда в журнале Current Biology в апреле 2025 года.

Долгое время ученые считали, что дикие животные потребляют этанол, как научно называют алкоголь, редко и случайно. Однако исследование, опубликованное в январе 2025 года в журнале Trends in Ecology & Evolution, показало, что потребление алкоголя среди диких обезьян, птиц и насекомых не является редкостью.

"Это гораздо более распространено в природе, чем мы думали ранее, и большинство животных, питающихся сладкими фруктами, сталкиваются с определенным уровнем этанола", - заявила поведенческий эколог Кимберли Хокингс из Университета Эксетера на сайте университета, добавив, что этанол присутствует почти во всех экосистемах.

Исследователи отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему шимпанзе делятся ферментированными фруктами и употребляют ли они алкоголь сознательно. "С точки зрения эволюции нет ничего хорошего в том, чтобы находиться в состоянии алкогольного опьянения, когда ты лазаешь по деревьям или ночью окружен хищниками. Это верный способ не передать свои гены по наследству", - сказал соавтор исследования Мэтью Карриган из Колледжа Центральной Флориды.

Тем не менее наблюдения подтверждают, что совместное потребление этанолосодержащих продуктов широко распространено и, возможно, давно играло роль в человеческих обществах.