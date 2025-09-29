День осеннего одиночества и другие праздники 29 сентября

29 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День идущего к реке, День осеннего одиночества и День немого кино.

День идущего к реке

День идущего к реке отмечается в честь популярного видео, которое записал российский блогер Сергей Симаков, известный под псевдонимом Серж Дур-Дачник. В этом ролике, выложенном в сеть 29 сентября 2015 года, он идет по полю к реке и говорит о смысле жизни, человеческом духе и материальных благах. В этот праздник можно последовать примеру блогера: пойти к реке, размышляя о слиянии с «бесконечно вечным», «созерцая великое фрактальное подобие» и «преисполняясь в своем сознании».

День осеннего одиночества

День осеннего одиночества отмечается в честь наступления ненастной погоды, которая «толкает» человека к погружению в себя и неторопливым размышлениям. Этот праздник можно провести на природе, выключив гаджеты, побыть наедине с собой и насладиться красотой осени.

День немого кино

День немого кино в 2021 году предложили отмечать трое киноархивистов, которые являются поклонниками такого вида кинематографа. В этот праздник организовываются сеансы просмотра фильмов без звука, тематические вечеринки, а также мероприятия, посвященные сохранению немого кино.