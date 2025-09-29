Старый лотерейный билет обогатил счастливчика на 83 миллиона рублей

Старый лотерейный билет помог жителю США разбогатеть на один миллион долларов (83,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Удача неожиданно улыбнулась мужчине из штата Иллинойс, который попросил устроителей розыгрыша называть его просто Рекс. Американец выиграл крупную сумму в лотерею Powerball 3 сентября.

«Обычно я играю в Lotto, но в этот раз я случайно нашел старый билет Powerball и решил еще раз использовать те же номера. Джекпот был очень большим — больше миллиарда долларов! — рассказал Рекс. — Я думал, что шансов выиграть такие деньги у меня нет».

Однако счастливчик все-таки выиграл крупную сумму. Он сказал, что утром после розыгрыша даже не вспоминал про билет и решил проверить номера, только когда позавтракал и выпил кофе. Тут-то он и понял, что стал миллионером.

«Мне понадобился целый день, чтобы осознать это. Я трижды перепроверил билет и даже отсканировал его в магазине, где купил. Я потом не спал всю ночь — давление зашкаливало», — поделился впечатлениями Рекс.

Он также сказал, что потратит выигрыш на покупку новой машины и подарки близким.

Ранее американец, который стал обладателем половины джекпота в 1,78 миллиарда долларов (148,9 миллиарда рублей) лотереи Powerball, поделился планами. Мужчина заявил, что собирается потратить год на отдых с женой.