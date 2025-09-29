Что выяснили патологоанатомы при вскрытии девушек из группы Дятлова

нили патологоанатомы при вскрытии девушек из группы Дятлова

Трагедия туристической группы Игоря Дятлова, разыгравшаяся в феврале 1959 года на Северном Урале, продолжает будоражить умы. Среди девяти погибших были две девушки — Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина. Медицинские экспертизы их тел не только установили причины смерти, но и позволили пролить свет на их личные истории, которые навсегда остались на склонах горы Холатчахль.

Зинаида Колмогорова

21-летняя Зинаида Колмогорова, студентка радиотехнического факультета УПИ, была, по воспоминаниям друзей, душой туристической секции. Упорная в учебе и обаятельная, она обладала по-настоящему мужественным характером. Однажды в походе ее укусила змея, но девушка переживала не о боли, а о том, что может задержать группу.

Судмедэксперт Борис Возрожденный, проводивший вскрытие, установил, что основной причиной смерти Зинаиды, как и большинства участников похода, стало переохлаждение. На ее теле были обнаружены ссадины и синяки, вероятно, полученные при падениях или от ударов о камни — возможно, ее бездыханное тело волочил по склону порывистый ветер.

Также оказалось, что 22-летняя девушка была невинна. Сохранила девственность и другая участница похода, Людмила Дубинина, которая была всего на год младше Колмогоровой. В сердце Дубининой была найдена кровь. Также у нее были переломаны ребра, развилось обильное кровотечение в грудную полость и имелись ушибы мягких тканей головы.

Людмила Дубинина

Так что поддерживаемая некоторыми обывателями версия о том, что причиной массовой расправы стало изнасилование одной из девушек или их обеих, не имеет под собой никаких оснований. Между тем Андрей Пшеничников в издании «Что случилось на перевале Дятлова?» приводит предположением о том, что Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова могли быть соперницами. К примеру, сохранилась фотография, на которой Юрий Дорошенко держит руку на плече Дубининой. Кроме того, Колмогорова вела дневники, в которых почти не упоминала Людмилу, как будто ее не существовало.

Однако Людмила Дубинина, на момент гибели являвшаяся студенткой строительного факультета УПИ, скорее всего, была неравнодушна к Юрию Блинову, лидеру другой туристической группы. После того, как в Вижае «дятловцы» расстались с «блиновцами», настроение у Людмилы резко ухудшилось. Дубинина чувствовала себя одинокой в группе Дятлова. К тому же она заведовала общей кассой и нередко вызывала к себе негативное отношение. По словам Пшеничникова, Люда экономила, и билеты на поезд покупала не на всех. Поэтому при появлении контролера Дубинину прятали в ящик под сиденьем.