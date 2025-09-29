Почему не стоит покупать билеты в первый и последний вагон поезда

Выбирая билеты на поезд, обычно мы не обращаем внимания, где именно находится вагон: в начале состава или в конце. Нас больше интересует расположение мест, а точнее, чтобы они были посередине вагона как можно дальше от туалетов и тамбуров. Но опытные путешественники уверены, что расположение самого вагона не менее важный фактор и не советуют ехать в первом и последнем.

Когда билетов остается мало, а ехать обязательно нужно, то выбирать вагон не приходится. Но если есть выбор, то лучше отказаться от первого и последнего вагона. Оказывается, от расположения вагона зависит как комфорт поездки, так и безопасность. Каким образом? Давайте разберемся.

Начать нужно с того, что «нумерация вагонов» в нашей стране — понятие достаточно абстрактное. При добавлении вагонов на промежуточных станциях часто возникает путаница и последний вагон оказывается в середине состава, а первый — последним. При желании и наличии определенного опыта с этим можно разобраться, особенно если приходится ездить одним и тем же поездом регулярно.

Многие путешественники любят последние вагоны, так как его пассажиры имеют возможность смотреть на убегающие вдаль рельсы из последнего тамбура. Еще им нравится то, что через первый и последний вагоны не ходят транзитом пассажиры из других, создавая неприятную суету и дополнительные неудобства. Кое-кто даже уверен, что в крайних вагонах состава работают самые опытные и старательные проводники, но это не точно.

Теперь давайте поговорим о минусах поездок в вагонах, расположенных в начале и конце поезда. Последний вагон всегда сильнее трясет. При остановках на небольших станциях, именно последнему вагону не хватает длины платформы и его пассажирам приходится «десантироваться» просто на землю, рискуя подвернуть ноги.

В последних вагонах почему-то всегда неприятно пахнет, а еще очень шумно. Преследует постоянный шум и пассажиров первого вагона. Особенно это актуально для тепловозов старых серий, которые дополнительно еще и могут «ароматизировать» воздух запахами сгоревшего топлива. Гудок также лучше всего слышно именно в первом вагоне, а этот звук, особенно в ночное время, согласитесь, на любителя.

Ну и напоследок нужно сказать, что первый и последний вагоны поезда всегда наименее безопасны при аварийных ситуациях. Согласно существующей статистике, именно пассажиры этих вагонов чаще всего попадают в печальную хронику погибших и травмированных при железнодорожных катастрофах. Конечно, рельсовый транспорт считается одним из самых безопасных в мире, но случаются и трагедии.