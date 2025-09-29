Неразгаданные тайны: самые загадочные смерти знаменитых людей

Когда внезапно умирает публичный человек, шумихи и слухов вокруг его смерти не избежать. Некоторые поклонники отказываются верить, что их кумир ушел, и рассматривают версию с инсценировкой смерти. Другие выдвигают конспирологические теории и винят во всем государство или спецслужбы. Третьи — подозревают родственников или близких друзей…

Единственное, во что можно верить — результаты официального расследования. Но если и в них встречаются несостыковки, как в случаях, описанных ниже, остается только гадать.

Майкл Джексон

Согласно официальной версии, 25 июня 2009 года личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей вколол пациенту пропофол — мощное снотворное. Когда он вернулся через пару часов, артист уже не дышал. Реанимационные мероприятия не дали никакого эффекта. В результате была констатирована смерть певца от передозировки пропофола и других сильнодействующих препаратов.

Но существует также теория, согласно которой король поп-музыки инсценировал свою гибель, чтобы избежать необходимости выплачивать долги. В ходе расследования смерти Джексона выяснилось, что его финансы уже давно переживают не лучшие времена. Певцу нужно было отдать более 500 тысяч долларов, и чтобы собрать эту сумму, он объявил о намерении дать 10 концертов под слоганом «This Is It» в Лондоне. Это должны были быть первые концерты Майкла после долгого перерыва в 12 лет, поэтому билеты на шоу раскупили молниеносно.

На волне ажиотажа организаторы концертов решили расширить программу до 50 выступлений. Но больной и ослабевший артист вряд ли смог бы вынести такой напряженный график. Поэтому и сделал то, что сделал… В пользу этой теории говорят сразу несколько фактов: родственники на похоронах певца были слишком веселыми, до сих пор нет ни одной подтвержденной посмертной фотографии Майкла Джексона, во врачебном свидетельстве не заполнена графа «Причина смерти». Многочисленные сообщения разных людей о том, что они «видели Майкла Джексона после смерти» мы даже не упоминаем…

Элвис Пресли

16 августа 1977 года тело 42-летнего Элвиса Пресли было найдено его подругой Пресли Джинджер Олден на полу в ванной комнате в поместье «Грейсленд». По новостям объявили, что король рок-н-ролла умер от сердечной недостаточности, возникшей вследствие передозировки обезболивающими и успокоительными препаратами.

Откуда появились сомнения? Дело в том, что вскоре после смерти Пресли один из его поклонников взял у него автограф в аэропорту Мемфиса, и экспертиза даже подтвердила подлинность образца. Кроме того, смутила скептиков и секретность расследования. Да и единственная фотография его тела, гуляющая по интернету, вероятнее всего, фейк.

Фанаты Пресли считают, что он инсценировал свою смерть, чтобы «уйти на покой» без лишней шумихи, общения с прессой и интервью. Якобы певец решил провести остаток жизни в какой-то теплой стране. Тем более, что средства на безбедное существование у него имелись.

Усама бен Ладен

Усама бен Ладен — один из самых известных и самых опасных террористов в мире. Именно ему приписывают организацию теракта «9/11» — серию взрывов, произошедших в США 11 сентября 2001 года, и унесших жизни почти 3 тысяч мирных граждан.

2 мая 2011 года Усаму бен Ладена убили. Смертельный выстрел в голову главы «Аль-Каиды» совершил один из спецназовцев американского подразделения SEAL (знаменитые «морские котики»). Происходило все на секретной базе террористов в пригороде Абботтабада. Последующая экспертиза фотографий убитого и анализ его ДНК подтвердили, что погиб именно бен Ладен.

Однако в тот же день представители террористической группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» заявили, что американцы «выдумали» убийство главы бандитов, чтобы «повысить свой авторитет». И хоть позднее они признали смерть бен Ладена, сомнения по этому поводу остались…

И на то есть причины, ведь тело террориста похоронили где-то в Аравийском море (якобы чтобы его могила не стала святыней), а его фотографии отказались передавать в прессу (якобы чтобы не травмировать психику людей, ведь выстрелом Усаме разнесло полголовы). Кроме того, стоит учесть, что в период с 2001 по 2011 год сообщения о смерти бен Ладена появлялись в прессе постоянно… Где гарантии, что последняя информация не очередной фейк?

Принцесса Диана

В ночь на 31 августа 1997 года принцесса Диана и ее возлюбленный Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе. По официальной версии Анри Поль, который в тот момент находился за рулем автомобиля Mercedes Benz S280, не справился с управлением, так как сильно превысил скорость, пытаясь скрыться от машины папарацци. Позднее, правда, начали говорить, что мужчина был пьян, но эта версия не подтвердилась.

Однако со временем начали всплывать другие неизвестные факты о смерти принцессы. Например, выяснилось, что машину, на которой должна была ехать Диана, заменили едва ли не в последний момент. Анри Поль выбрал странный маршрут — не тот, по которому они передвигались обычно. И самое интересное, что на этом пути оказались неисправны почти все дорожные камеры наблюдения.

Но даже не это вселило сомнения в сердца почитателей Леди Ди. Дело в том, что незадолго до своей смерти принцесса написала письмо дворецкому Полу Баррелу, в котором сообщила, что «ее бывший муж попытается ее убить», спровоцировав поломку машины или сильную травму головы. Диана считала, что таким образом Чарльз ускорит путь к женитьбе на своей помощнице Тигги, а заодно и отомстит ей за неудавшийся брак и отношения с Доди Аль-Файедом.

Несмотря на то, что подлинность этого письма вызывает сомнения, поклонники Дианы уверовали, что именно королевская семья подстроила ту фатальную автокатастрофу.

Джим Моррисон

Лидер и вокалист группы The Doors Джим Моррисон умер 3 июля 1971 года в Париже в возрасте 27 лет (благодаря этому он попал в «Клуб 27» — объединенное название музыкантов, погибших в этом возрасте). По официальной версии, у певца случился сердечный приступ, вызванный, предположительно, передозировкой героина. Однако тот факт, что по французским законам вскрытие тела не проводилось, породил множество альтернативных версий смерти Моррисона.

Одни из самых распространенных — самоубийство и инсценировка самоубийства службами ФБР, которые в то время как раз вели активную борьбу с представителями неформальных движений. Однако британская рок-певица Марианна Фейтфулл в 2014 году заявила, что Моррисона могли убить. По словам девушки, ее бывший бойфренд и по совместительству наркоторговец Жан де Бретей предложил певцу «слишком сильный героин», употребление которого и привело к трагическим последствиям.