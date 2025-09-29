Что власти Вьетнама запрещали советским офицерам во время войны с США

Образ советского спецназа во вьетнамских джунглях, знакомый нам по голливудским боевикам вроде «Рэмбо», — не более чем художественный вымысел. Реальная история участия СССР во Вьетнамской войне была куда сложнее и тоньше. Более 6000 советских военных специалистов, работавших в стране с 1965 года, действовали в условиях строжайшей секретности — им было запрещено носить форму и открыто контактировать с местным населением.

Дипломатические тонкости

Когда США в 1965 году начали открытое вмешательство в конфликт, правительству Хо Ши Мина потребовалась срочная военная помощь. Хотя географически и культурно Вьетнам был ближе к Китаю, тысячелетняя история вассальной зависимости от северного соседа заставляла Ханой опасаться чрезмерного китайского влияния.

Ключевым аргументом в пользу СССР стало технологическое превосходство. Против мощной американской авиации требовались современные системы ПВО, которыми на тот момент обладал только СССР. После сложных переговоров Брежнев согласился направить во Вьетнам не только зенитно-ракетные комплексы, но и специалистов для их обслуживания.

Причин такой сговорчивости Леонида Ильича было несколько. Имел свой вес вялотекущий конфликт СССР с Китаем: отдавать Поднебесной статус единственного защитника вьетнамского народа против агрессоров в Москве очень не хотели. Но помимо идеологических, были и вполне материальные причины: Вьетнам давал советскому ВПК добро на изучение трофейной американской техники. С этой целью была сформирована специальная «трофейная» группа, в задачи которой входил выезд к местам падения самолетов и «реквизиция» необходимых компонентов.

Руки прочь от Вьетнама!

Как уже упоминалось выше, через Вьетнам прошло более 6 тысяч советских офицеров. При этом по официальным данным, несмотря на страшные бомбардировки, погибло только 13 человек. Однако не одни лишь вражеские бомбы угрожали советским специалистам. Вьетнам славился не только высокими температурами при стопроцентной влажности, но и обилием ядовитых насекомых, а также низким уровнем гигиены населения. Советские специалисты, приехавшие из страны, где большую часть года — зима, попадали в ужасные бытовые условия. Помыться иногда не удавалось неделями, мечтой многих был стакан холодной воды, а нести службу было возможно только в одних трусах. Полковник в отставке Рудольф Иванов вспоминает, что термометр в кабине, рассчитанный на 65 градусов, всегда зашкаливал. Еще он рассказывает о том, как однажды, выйдя на улицу, схватил воспаление легких из-за резкого перепада температуры (с 60 до 30 градусов).

Помимо климатических трудностей были и трудности культурные. Конечно, вьетнамцы высоко ценили советских военспецов, а во время бомбардировок могли пожертвовать жизнью ради их спасения. Но определенная напряженность в отношениях очень остро чувствовалась. Советским офицерам запрещалось устанавливать контакты с местным населением, делать фотографии, передвигаться без особых разрешений. Многие подозревали наличие подслушивающих устройств и прочих атрибутов слежки.

Даже заранее установленные договоренности по поводу трофеев далеко не всегда соблюдались. Так, из справки о работе «трофейных» групп, составленной 14 марта 1967 года в советском посольстве, вполне однозначно следует, что вьетнамские официальные органы всячески мешали сбору трофейной техники. Вьетнамцы под разными предлогами скрывали места падения самолетов, а если это не удавалось, то всячески откладывали поездку. Когда же советские специалисты всеми правдами и неправдами добирались до места падения, то обнаруживали, что все ценное оборудование с них уже было снято (как позднее выяснилось, китайцами).

Выход из затруднительного положения вскоре был найден. Несмотря на настороженное, а порой и откровенно враждебное отношение официальных властей, удавалось неплохо договариваться с властями местными. На местах люди прекрасно понимали, какую роль играли советские ЗРК в обороне страны и сохранении жизней мирного населения. Поэтому они охотно указывали места падения самолетов, помогали советским специалистам с конспирацией, «недостаточно» рьяно досматривали, не обращая внимания на откровенно выпирающие из-под одежды собранные детали.

Как потом выяснилось, приоритет при сборе трофеев был тогда действительно отдан китайцам, ведь на кону стояли поставки продовольствия в голодающий Вьетнам. Ссориться с главным стратегическим союзником, обладающим многомиллионной армией, правительство Вьетнама просто не могло себе позволить. Однако, несмотря на бюрократические препоны, советские специалисты смогли вывезти из страны сотни образцов военной техники и вооружения США, причем половину удалось доставить в СССР в обход официального Ханоя.