Почему для взрослых время бежит, а для детей тянется

Вспомните свои школьные годы и эти бесконечные уроки, которые, казалось, длятся целую вечность! Правда же, сейчас время летит гораздо быстрее? Уже не нужно с нетерпением отсчитывать дни до наступления праздника — вы даже не заметите, как они пройдут! Вроде бы только вчера вы ходили с друзьями в клуб, а уже сегодня приходите на дни рождения к их детям.

Так почему же раньше время тянулось та-а-к медленно, а сейчас как будто бы пролетает мимо вас? Ученые попытались разобраться в этом феномене, и вот что им удалось узнать.

Итак, у нас есть для вас две новости: хорошая и не очень… Хорошая заключается в том, что стрелки часов с возрастом не стали двигаться быстрее. Плохая — изменилось ваше восприятие.

Физик Адриан Бежан из Университета Дьюка (США) предложил разделить время на две составляющие. «Время часов» — это объективное время, то, которое мы видим на часах. И «время ума» — то время, каким мы его воспринимаем.

По словам Бежана, с годами сильно меняется отношение человека к окружающему миру и ко времени в том числе. В детстве нам казалось, что дни гораздо длиннее из-за того, что за этот период любопытный разум ребенка получал массу новых впечатлений, узнавал что-то ранее неизвестное.

«Постаревший» разум не может обрабатывать информацию так быстро, как это делает разум ребенка. Поэтому скорость восприятия ментальных образов с каждым годом сильно понижается.

Предположение Адриана Бежана можно подтвердить и с точки зрения офтальмологии. Глаза человека постоянно находятся в движении, и как только они заканчивают обрабатывать одно изображение, сразу же переключаются на другое. Эти движения называются саккадами, а небольшие паузы между ними, во время которых глаз задерживает свое внимание на определенном образе, — фиксациями.

Так вот, глаз взрослого человека совершает в среднем от трех до пяти саккад в секунду с фиксациями длительностью 200-300 миллисекунд. У детей «паузы» между саккадами гораздо короче, поэтому за тот же отрезок времени их глаза могут «считывать» большее количество изображений.

Объясняется это тем, что с годами мозг человека медленнее обрабатывает информацию, которую передает ему сетчатка глаза. Если говорить простыми словами, этот процесс чем-то похож на замедленную фотосъемку. Человеческий глаз постоянно делает различные кадры и отправляет их «на обработку» мозгу.

У детей паузы (фиксации) между кадрами гораздо короче, чем у взрослых. Поэтому взрослые люди и воспринимают происходящее иначе — события, которые они успевают зафиксировать между «кадрами», создают иллюзию, что время течет быстрее.

Что ж, теперь вы знаете, почему лето проходит так быстро, а сын только вчера ползал под стол, а сейчас уже идет в армию.