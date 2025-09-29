Спасатели освободили двухлетнюю девочку, застрявшую головой в горшке

Не по назначению пыталась использовать двухлетняя кроха свой переносной туалет. Примерив персональный горшок на голову, девочка уже не смогла снять эту "корону" — пришлось обращаться за профессиональной помощью.

Как пояснили "МК" в ПСП 270-й пожарно-спасательной части, инцидент произошел в прошлую пятницу в Дмитровском городском округе. Маленькая принцесса под впечатлением от мультфильмов искала в своей детской комнате атрибуты королевской жизни. На глаза крохе попался горшок, с которым родители "познакомили" ее уже довольно давно, и она умела хорошо им пользоваться. Но неожиданно девочка посмотрела на предмет для справления нужды другими глазами. Решив, что теперь это будет ее аксессуар, малышка старательно надела его на голову. Покрасовавшись в новом убранстве, спустя время она поняла, что корона ей жмет. Но избавиться от украшения уже было невозможно. Родители тоже ничем не помогли бедняжке — "головной убор" сидел, как влитой.

К приезду спасателей девочка успела вдоволь нареветься. Вероятно, ей было не просто некомфортно, а начала болеть голова. Девочку стали отвлекать разговорами о ее любимых сказках и почти незаметно для нее разрезали пластмассу. Процесс освобождения занял всего несколько секунд.