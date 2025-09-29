Зачем советские ученые вскрыли могилу Тамерлана

В июне 1941 года в Самарканде, в знаменитом мавзолее Гур-Эмир, были вскрыты могилы великого завоевателя Тамерлана (Тимура) и его родственников. Интересно, что с древних времен существовали пророчества, гласящие, что, если могила великого завоевателя будет вскрыта, начнется масштабный конфликт. Так и произошло: 21 июня гробница была вскрыта, а 22 — началась Великая Отечественная война. Впрчоем, советские ученые в пророчество не верили и преследовали исключительно научные и политические цели.

© Русская семерка

500-летие Алишера Навои

На первый взгляд, повод для вскрытия могилы Тамерлана вполне безобиден и связан с культурными мероприятиями. В 1941 году широко отмечалось 500-летие со дня рождения великого поэта, философа и мыслителя Алишера Навои. Юбилей стал важным событием для всей Средней Азии, особенно для Узбекской ССР. В рамках празднования было решено провести археологические исследования эпохи Тимуридов, в которую жил и Навои.

Мавзолей Гур-Эмир, где покоился Тамерлан, был выбран как один из ключевых объектов для изучения. Однако, как выяснилось позже, инициатива вскрытия захоронений исходила вовсе не от узбекских властей. Команда на проведение раскопок поступила из Москвы, а документы, регламентирующие начало работ, были лично подписаны Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Тайные мотивы

Историки сходятся во мнении, что Сталин относился к Тамерлану с особым почтением и даже видел в нем некое отражение самого себя. Оба лидера обладали железной волей и жестоким характером, оба управляли огромными территориями, добившись власти своими силами, а не по праву рождения. Также оба имели физические увечья, вопреки которым смогли добиться величия.

Эти параллели, вероятно, подогревали интерес советского вождя к личности великого завоевателя. Кроме того, одной из целей экспедиции было уточнение места захоронения Тамерлана. На тот момент существовали сомнения, действительно ли останки Тимура покоятся в Гур-Эмире. Для Сталина, который стремился контролировать и переосмысливать историческое наследие, это было важным вопросом.

Мистические пророчества

Перед вскрытием могилы ученых неоднократно предупреждали о возможных последствиях. Согласно легенде, на гробнице Тамерлана была выгравирована надпись: «Кто потревожит мой прах, на того обрушатся беды и начнется великая война». Местные старейшины и жители Самарканда умоляли экспедицию отказаться от раскопок, ссылаясь на эту древнюю угрозу. Однако ученые проигнорировали предупреждения, руководствуясь рациональным подходом и научным интересом.

Примечательно, что вскрытие могилы состоялось 21 июня 1941 года. А уже на следующий день, 22 июня, началась Великая Отечественная война — Германия напала на Советский Союз. Это совпадение породило множество слухов и легенд, связывающих вскрытие захоронения с началом войны.

Исследование останков

После вскрытия могилы останки Тамерлана и его родственников были срочно отправлены в Москву. Там к работе над ними приступил известный антрополог Михаил Михайлович Герасимов. Он использовал свой уникальный метод реконструкции внешности по черепу, чтобы воссоздать лицо великого завоевателя. Результаты этой работы были опубликованы в статье «Портрет Тамерлана (Опыт скульптурного воспроизведения на краниологической основе)». Благодаря этим исследованиям стало известно, что Тамерлан действительно был хромым, а его телосложение соответствовало в основном описаниям в исторических хрониках.

Интересно, что в 1942 году, когда война достигла критической точки, останки Тамерлана были возвращены в Самарканд и перезахоронены в Гур-Эмире с соблюдением всех мусульманских обрядов. После этого, как отмечают некоторые историки, наметился перелом в ходе войны: Красная армия одержала победу в Сталинградской битве, что стало началом поражения нацистской Германии.