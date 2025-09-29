Ясырки: почему казаки предпочитали жениться на мусульманках

Начиная с XVI века, среди донских казаков сложилась уникальная практика: брак с женщинами-мусульманками, взятыми в плен во время походов, не только не осуждался, но и считался желательным. За этим обычаем стояла целая система практических, психологических и даже политических причин.

«Бери жинку с воли»

Первые казачьи общины на Дону изначально состояли преимущественно из мужчин. Их вольная, полная опасностей жизнь не располагала к созданию семьи. Однако с переходом к оседлости возникла потребность в надежных хозяйках, способных управлять домом в отсутствие мужа.

Идеальными кандидатками оказались ясырки — пленницы из турецких и кавказских земель. Казаки ценили в них красоту, крепкое здоровье и воспитание. Например, в 1635 году после нескольких набегов на Азовское побережье казаки привели на Дон около 1700 турчанок. Все они приняли православие и стали женами казаков.

Но когда в XVIII веке император Пётр I своим указом запретил казакам отправляться в походы на территорию Турции, донцы стали привозить невест из кавказских селений. В связи с этим показательны слова путешественника Манштейна, который рассказывая о бригадире донцов, Краснощёкове, писал, что «гроза Кавказа», совершив набег в горы, привёз с собой до 10 000 ясырок: чеченок, кабардинок и черкешенок.

К тому же выбрать спутницу жизни, а потом и выкупить её можно было на невольничьих рынках, располагавшихся в мусульманских городах каспийского побережья, в том числе в Астрахани, Баку и Дербенте. Так супругой казака могла стать не только крещеная турчанка, но и туркменка, калмычка, персиянка.

В 1734 году на Дону побывал немецкий этнограф Паллас, отмечавший, что «казачки городка Черкасск одеваются по-восточному: спускающиеся до самой щиколотки широкие шаровары, сапожки или туфли из жёлтого сафьяна, рубашки их, обыкновенно из красной, жёлтой или синей материи».

Психологические причины

Перебравшиеся на берега Дона в поисках вольной жизни молодые люди, всеми силами старались дистанцироваться от остальных жителей Руси, гнувших спину на бояр. Не желая иметь ничего общего с холопами, зависевшими от произвола хозяев, они не только объединились в Казачий Круг, но и старались не брать в жёны бывших соплеменниц. В качестве спутниц жизни они выбирали девушек, принадлежавших народам, никогда не знавшим неволи. Целью такого выборочного отношения было нарождение потомства, полностью лишенного рабского самосознания. Не случайно одна из казачьих пословиц гласит: «Бери себе жинку с воли, а казака с Дону и проживёшь без урону».

Имея непокорный характер, эти женщины воспитывали в детях страсть к свободе и бесстрашие, одновременно внося в жизнь станицы частицы своих обычаев, которые со временем сплелись в единую казачью культуру.

К тому же донцы стремились разбавить свою русскую кровь чужеземными генами, чтобы спустя несколько поколений, полноправно заявлять о своей национальной самобытности.

На эту роль прекрасно подходили пленённые иноверки: турчанки, черкешенки, персиянки, татарки и ногайки, которые приняв православие, давали жизнь чернобровым казакам и казачкам.

Политические причины

Одной из причин популярности женитьбы казаков на турчанках была сложившаяся на тот момент политическая ситуация.

Целых три столетия, начиная с XVI века, Россия постоянно конфликтовала с Турцией, а казаки, получившие от царя Алексея Михайловича статус пограничной армии, были в авангарде этих войн.

Обороняя границы государства на Каспии, под Азовом и в Крыму, и даже проникая вглубь Османской империи, донцы всегда возвращались домой с богатыми трофеями. Помимо золотых и серебряных украшений, шикарных тканей, чеканной посуды и восточного оружия, они привозили с собой полонянок, иначе говоря, пленниц.

Эстетические причины

Казачий выбор в пользу мусульманок объяснялся ещё и эстетическими причинами. В издевательском письме, адресованном турецкому султану, казаки из-под Азова писали: «А жен себе красных (красивых) и любимых водим и выбираем от тебя из Константинополя и тебя не спрашиваем».

Яркая внешность южанок пленяла и обезоруживала казаков, которые с удовольствием делали пленниц хозяйками своих куреней. Поскольку донцы из походов привозили только красавиц, вскоре в их станицах стали появляться удивительно симпатичные детишки, какие всегда рождаются в межэтнических браках.

Кстати, о положительном влиянии смешанных союзов на генезис казачьего народа, писал ещё историк и участник Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, Василий Сухоруков. Он же отмечал, что донские казачки являются обладательницами «пламенных черных глаз и здорового румянца на щеках».

Похожее мнение в 1834 году высказывал историк Брюневский, который посетив Черкасск, говорил: «Кавказские красавицы и теперь нередки на Дону».

К слову не только донские казаки женились на иноверках. Аналогичным образом поступали терские казаки, выбиравшие в качестве спутниц жизни дагестанок, чеченок или иных горянок, а также уральские (яицкие) казаки, предпочитавшие связывать свою судьбу с сартянками и ногайками. Только сибирским казакам, осваивавшим восточные регионы Российской империи, неоткуда было взять жён, и тогда чтобы не жениться на аборигенках, они писали донцам письма с просьбой «шлите нам баб», и те отправляли ясырок в Сибирь.

Только казачки

С конца XVIII века в казачьем обществе закрепилась традиция жениться только на станичных красавицах. К этому времени разросшееся казачье сословие в изобилии располагало собственными девицами, а потребность брать невест со стороны полностью изжила себя.

Сложившийся за предыдущие века генофонд позволял казакам выделяться своей наружностью и культурным укладом среди представителей окружавших их этносов. Желая сохранить и преумножить свою самобытность, донцы перестали брать жён из других народов. Свадьбы с «ясырками» стали осуждаться. Особенно редко они связывали себя узами брака с украинцами и русскими, населявшими все примыкавшие к области Войска Донского территории.