Сравнивая архитектурные традиции, можно обнаружить удивительные вещи. Казалось бы, обычное окно — а сколько культурных кодов и исторических смыслов оно в себе хранит! Различие между русским «окном» и английским «window» — это не просто лингвистический курьез, а отражение глубинных различий в мироощущении двух народов.

Лингвистическая разгадка

Русское слово «окно» происходит от древнего «око», что сразу задает особое восприятие — окно как орган зрения дома, связывающий внутренний мир жилища с внешним пространством.

Английское «window» имеет скандинавские корни («vindauga» — «ветряное око»), где первоначальный смысл связан с вентиляцией. Это скорее «орган дыхания» дома, предназначенный для циркуляции воздуха, а не для созерцания.

Окно как инструмент контроля

В XVII веке в Англии с приходом пуритан сложилось уникальное отношение к окнам. Протестантская этика требовала прозрачности частной жизни — занавешивать окна считалось дурным тоном, почти грехом. Каждый член общины должен был быть уверен, что его сосед живет добродетельно.

С трудом англичане отбились от пуритан – те уехали «надзирать» за океан, и на окна некоторых британцев вернулись шторы. Правда, привычка все-таки осталась: в некоторых городках Шотландии до сих занавес на окнах считается дурным тоном. А в «братском» протестантском Амстердаме и лютеранском Стокгольме до недавнего времени содержался строгий запрет на шторы.

Внутренний мир человека

Теперь о русской «оконной» традиции. Как уже говорилось, у нас окно исполняло роль ока. Пространство русского дома символизировало внутренний мир человека. Непрошенное вторжение в жилище извне считалось великим кощунством. Как, собственно, и подглядывания в окна. Роль «надзирателей» же выполняли иконы, которые мобилизовали людей на праведный образ жизни куда больше, нежели чьи-то другие глаза.

При этом дверь русской избы все время была открыта для гостей. Это было связано с библейским сюжетом, когда Аврааму явились три ангела в образе путников. Поэтому русская изба всегда была готова к встрече Троицы. Именно с этим связано то, что в фасаде традиционного русского дома именно три окна.

Глаза

Русские окна служили не для того, чтобы смотреть с улицы в дом, как у протестантов, а, напротив, для взора из избы на сотворенный Господом мир. Иными словами окна в русской традиции являются «глазами» жителей дома. В протестантской же культуре окна служат глазами общества. Пуританский дух надзора за людьми перенесся и на современную англо-саксонскую политическую традицию.

Корни либеральной идеологии - прозрачность граждан, открытое общество, все эти бесчисленные наблюдатели на выборах, контроль за «государствами-изгоями» лежат именно в привычке заглядывать в чужие окна. И нам остается только уповать на то, что когда-нибудь они там узрят Святую Троицу.