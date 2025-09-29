Мужчина простил убийцу матери и попросил отменить его казнь

В США сын жертвы простил убийцу и попросил отменить исполнение высшей меры наказания. Об этом сообщает PBS News.

В 1997 году в штате Алабама в 31-летнюю Маргарет Пэрриш выстрелили во время ограбления заправки, где она работала. Женщина не пережила нападения. Тогда ее сыну Уиллу Берри было всего 11 лет. Преступника вскоре поймали, им оказался Джеффри Уэст. За содеянное его приговорили к высшей мере наказания. Однако выросший Берри написал губернатору штата Кей Айви и попросил отменить экзекуцию, назначенную на 25 сентября 2025 года. Сын жертвы заявил:

«Я простил этого парня и не хочу, чтобы его жизнь закончилась — не хочу, чтобы государство мстило от моего имени».

Уэст и Берри обменялись письмами. Уэст написал, что сожалеет о том, что произошло с матерью Берри. Мужчины примирились. «Я каждый день жалею о содеянном и хотел бы все исправить», — сказал 50-летний Уэст, которому на момент преступления был 21 год. По собственным словам, он совершил нападение из-за бедности.

Тюремные власти отклонили просьбу о личной встрече, сославшись на правила безопасности. Губернатор ответила Берри, что обязана исполнять закон и наказывать осужденных за особо тяжкие преступления. Несмотря на кампанию Берри, приговор Уэста привели в исполнение, применив азотную гипоксию. Он провел в камере смертников 26 лет.

