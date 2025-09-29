Семейная пара нашла клад во время прополки грядок в саду

В графстве Глэмпшир, Великобритания, семейная пара нашла клад старинных монет эпохи Тюдоров стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов (25,7 миллиона рублей) во время прополки грядок в саду. Об этом пишет Daily Mail.

© Lenta.ru

Муж и жена из деревни Милфорд-он-Си сделали удивительную находку еще в 2020 году. Они обнаружили 64 золотые монеты, самые ранние из которых относились к 1420 годам — временам правления короля Генриха VI. Самые поздние монеты из клада были отчеканены во времена Генриха VIII в 1530-х. Счастливчики, которые не раскрывают свои имена, чтобы не привлечь на задний двор черных копателей, отдали монеты на экспертизу.

Клад сначала признали сокровищем, однако потом лишили его этого статуса и возвратили супругам. Из-за пандемии COVID-19 ни один из музеев не смог приобрести монеты, так как все аукционы были приостановлены. В итоге в ноябре британцы продадут монеты на торгах David Guest Numismatics в Швейцарии.

Как рассказал владелец аукционного дома Дэвид Гест, монеты, скорее всего, спрятал какой-то состоятельный священнослужитель во время Тюдоровской секуляризации при Генрихе VIII. Тогда в Англии массово закрывались католические монастыри. Рядом с Милфорд-он-Си расположен древний монастырь Крайстчерч, и клад мог зарыть один из монахов.

Гест также отметил, что сумма найденных монет составляет примерно 26 фунтов стерлингов. Это большие деньги для XVI века, на них можно было купить большой дом.

«Это были огромные деньги. Сомневаюсь, что большинство жителей Англии в те времена вообще видели когда-нибудь золотую монету. Золотые монеты могли принадлежать богатому купцу или клирику», — пояснил Гест.

Торги состоятся 5 ноября в Цюрихе. Аукционный дом надеется выручить за клад как минимум 230 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел золотые монеты в поле. Они датируются 60-20 годами до нашей эры.