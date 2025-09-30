День уютного пледа и День улета: какие праздники отмечают 30 сентября

30 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День улета, День уютного вязаного пледа и День любви к людям.

День улета

К концу сентября многие птицы улетают в теплые края, поэтому 30 сентября отмечается День улета. В этот символичный праздник многие люди отправляются в путешествие или планируют его на ближайшее время. При этом можно отметить эту дату и у себя дома, посвятив ее отдыху и развлечениям.

День уютного вязаного пледа

День уютного вязаного пледа в 2022 году учредил творческий журнал «Креаликум» с целью «раскрасить яркими красками осень» и добавить в нее «частичку тепла и уюта». Потому в этот праздник принято вязать плед и дарить его друзьям и родным. В эту дату также можно укутаться в плед, заварить чай или какао и смотреть на пасмурное осеннее небо.

День любви к людям

Идея Дня любви к людям — совершать добрые поступки и проявлять доброту ко всем без исключения. В эту дату можно помочь бездомным, вручить кому-нибудь подарок или просто обнять своих близких. Праздник был основан американской религиозной организацией «Мост жизни» в 2017 году.