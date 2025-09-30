Как «идеальный офицер» угнал сверхсекретный самолет в Японию

Этот инцидент стал кошмаром для советской ПВО и подарком для западных разведок. 6 сентября 1976 года молодой перспективный офицер, член партии, угнал самый современный на тот момент истребитель-перехватчик. Что заставило его пойти на предательство?

© Соцсети

«Идеальный офицер»

Виктор Беленко, уроженец Кабардино-Балкарии, казался образцом советского офицера. После окончания школы с отличием он поступил в авиационное училище, служил инструктором в Ставрополье, а затем добровольно перевелся на Дальний Восток, в полк истребительной авиации. Он летал на МиГ-25 — самолете, за секретами которого охотились все разведывательные службы НАТО.

Утром 6 сентября 1976 года Беленко в рамках плановых занятий поднял свой истребитель в воздух. Спустя несколько часов мировые агентства запестрели новостями: советский самолет приземлился в Японии. Пилот Виктор Беленко запросил политическое убежище у США.

Пока советская дипломатия требовала возврата машины, специалисты ЦРУ и японских ВВС в течение нескольких недель буквально по винтику разобрали, изучили и собрали назад уникальный перехватчик. В ноябре 1976 года его, в разобранном виде, вернули СССР. Главная ценность — его секреты — была безвозвратно утрачена.

Следствие по предателю Беленко

Расследованием дела перебежчика занималась специальная группа КГБ. В процессе выяснения обстоятельств предательства было опрошено более 150 сослуживцев, приятелей, родственников, в том числе и супруга, которая осталась в СССР. В результате выяснилось, что Беленко интересовался западным уровнем жизни. В одной из бесед он сказал, что в Америке нагрузка у военных летчиков меньше, а условия службы и оплата лучше, чем у советских.

Жена Беленко утверждала, что муж осуждал летчика-перебежчика Сафронова, угнавшего самолет в Иран, и даже запрещал ей вести переписку с проживающей в Италии подругой. Версия о том, что советского пилота завербовали, не подтвердилась. Западные и японские СМИ раздували эту теорию для пропагандистских целей. Было мнение, что посадка на территории Япония была вынужденной мерой, однако и она была отвергнута.

При вылете наблюдались простые метеоусловия, а Беленко был квалифицированным пилотом и всегда мог ориентироваться по солнцу или береговой линии. Дальнейшее расследование подтвердило, что пилот держал прямой курс на японский остров Хоккайдо. Уйдя с учебной зоны, он снизился до 250 метров и так пролетел 130 километров от советских берегов. Цель маневра – уход от радиолокационных систем, способных вычислить истинное направление самолета.

Причина бегства в Японию

Из квартиры, где проживала семья, пропали его паспорт, дипломы, свидетельства и прочие документы. Следователи выяснили, что у перебежчика часто возникали конфликты с командованием на почве недовольства службой. Однажды лейтенант Беленко даже подал рапорт, в котором указывалось нежелание служить под началом командиров, злоупотребляющих спиртными напитками.

Не устраивало Виктора и то, как шла его карьера. Срок выслуги в звании старшего лейтенанта у него истек еще зимой, однако звания капитана из-за халатного отношения командования он так и не получил. Не получалось поступить и в академию, в которую по показаниям свидетелей, Беленко стремился. С июля месяца сослуживцы заметили нервозность и вспыльчивость Виктора, а перед последним вылетом он был бледен, а его руки тряслись.

Следствие пришло к выводу, что пилот Виктор Беленко совершил предательство в корыстных целях. Он знал, что западные страны с радостью примут не самого пилота, а его боевую машину – современный на то время МиГ-25, прозванный американцами «Летучей лисицей». Самолет был «билетом» Беленко в новую жизнь. В СССР пилот был обвинен в измене Родине и ему заочно вынесен приговор – расстрел.

Жизнь на новой родине

В Японии уже никто не помнит русского летчика, предавшего Родину. Однако это не помешало режиссеру Акиро Мицумори по заказу канала Nexus снять о нем фильм. Для общения с героем фильма съемочная группа ездила в Калифорнию, где и проживает Виктор Беленко.

Знания, которыми обладал советский пилот, оказались очень ценными для американских специалистов и они несколько лет вплотную с ним работали. За короткий срок перебежчик получил гражданство и натурализовался.

Беленко преподавал в одной из американских военных академий и консультировал авиастроительные компании. На основе его рукописи была даже написана книга. После того, как его теоретические знания устарели, советский перебежчик читал лекции об СССР. Однако с развалом геополитического противника эта информация в штатах уже никого не интересовала. В 90-х Виктор пытался заниматься бизнесом.

Беленко быстро забыл свою русскую супругу и женился на американке. В США у него родилось трое детей, а после развода дом остался жене. На момент съемок Виктору Беленко было 69 лет, он жил в съемном номере отеля и имел вид неустроенного в жизни человека. Советское удостоверение личности перебежчика и сегодня, как трофей, хранится в музее ЦРУ.