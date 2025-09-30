Родители избили и похитили самовольно вышедшую замуж дочь

В Индии родители женщины, которая вышла замуж без их разрешения, взяли штурмом дом ее мужа в штате Телингана. Об этом пишет News9Live.

25-летняя Швета и ее избранник Правин встречались семь лет. При этом их семьям так и не удалось договориться о свадьбе. Родители Шветы были против этих отношений и всячески препятствовали их официальному оформлению. Тем не менее в конце весны Швета и Правин поженились без разрешения ее родителей.

В среду, 24 сентября, родственники индианки приехали к дому семьи ее мужа на автомобиле и похитили ее. При этом они избили новых родственников и их соседей, которые пытались защитить молодую жену. Сообщается, что они бросали в лица людям порошок перца чили и били их палками. Саму дочь родители также избили на глазах у всех, прежде чем затолкать ее в машину.

Нападение зафиксировали камеры наружного наблюдения. Родители Правина подали заявление в полицию. В данный момент представители властей изучают полученные на месте происшествия улики. Они пообещали вернуть Швету в дом мужа. Против ее родителей возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей. Они требовали от семьи женщины дополнительного приданого.