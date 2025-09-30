Что было в записке, которую больной Ленин тайно передал врачу

Смерть Владимира Ленина оставила после себя не только политический вакуум, но и шлейф загадок. Одна из самых жутких — мог ли вождь революции стать жертвой заговора и быть отравленным? Ответ, возможно, скрывался в записке, которую, по слухам, Ленин тайно передал своему повару.

Болезнь вождя

Официально Владимир Ленин скончался от прогрессирующего атеросклероза сосудов мозга. Однако болезнь протекала странно: периоды относительного улучшения сменялись резкими и тяжелыми приступами. Медсестра М. М. Петрашева вспоминала о мгновенных параличах, после которых Ленин падал, терял речь и не мог написать даже название простого предмета.

Состояние вождя, судя по всему, напрямую зависело от присутствия его жены, Надежды Крупской. Как отмечается в книге «Сталин в жизни», стоило ей ненадолго отлучиться из Горок, как здоровье Ленина катастрофически ухудшалось. После одной из таких трехдневных поездок Крупская, по свидетельствам, с трудом узнала супруга. До такой степени Ильича изменила болезнь. Эта странная метаморфоза породила множество вопросов, на которые у официальной медицины не было ответов.

Тайная записка для дождя

Впрочем, Гавриил Волков считал, что причинно-следственная связь между поездками Надежды Крупской и прогрессирующей болезнью Ленина все-таки существовала. Волкова часто называют врачом Владимира Ильича. Некоторые считают, что он был личным шеф-поваром вождя, а историк Владлен Сироткин утверждает, что Волков совмещал две должности: повара и коменданта усадьбы. Как бы то ни было, Гавриил Волков входил в круг людей наиболее приближенных к больному Ленину. Возможно, именно это стало причиной ареста врача-повара после смерти Ильича.

Именно в тюрьме Волков и познакомился с Лермоло, оказавшейся за решеткой по делу об убийстве Кирова, случившегося в 1934 году. Гавриил Волков поведал Лермоло любопытную историю. Однажды утром, когда Надежда Крупская снова уехала в Москву, Волков принес Ленину чай. Вождь, потерявший способность говорить, отчаянно пытался что-то сказать повару с помощью жестов. В конце концов, так ничего и не добившись, Владимир Ильич наскоро написал записку, которую сунул в руку Волкову. В этот момент в комнату вошел доктор Елистратов, но Волков успел спрятать клочок бумаги в карман. Чуть позже Гавриил Волков развернул послание и прочел: «Гаврилушка, меня отравили. Сейчас же поезжай и привези Надю. . Скажи всем, кому сумеешь». Но Волков так и не рассказал никому о произошедшем.

Легенда или правда

Стоит отметить, что слухи о том, что Владимира Ленина отравили, всегда пользовались большой популярностью. Одни были уверены, что яд подмешали в пищу Ильича, другие утверждали, что отравляющие уколы делали вождю врачи. Но даже большинство сторонников подобных версий склоняются к тому, что история Гавриила Волкова — всего лишь легенда. Так, к примеру, считает Елена Прудникова, автор множества биографических книг. Аналогичного мнения придерживается и Зинаида Агеева, автор издания «Ленин: гений или авантюрист?». Дело в том, что у Ленина был парализована правая сторона тела, поэтому писать он никак не мог. К тому же письменных принадлежностей у больного Ильича не было.

Доводы Агеевой действительно довольно веские. Правую руку и правую ногу Ленина и в самом деле разбил паралич. В результате назначенного лечения движения немного улучшились, но полного восстановления ждать не приходилось. По сохранившимся свидетельствам, Владимир Ильич даже начал работать. Однако писал статьи не сам, а диктовал их стенографистке. Новый удар, поразивший Ленина, усилил паралич правой стороны тела и вызвал нарушения речи. Это случилось в марте 1923 года, после чего вождь и перебрался в Горки. Впрочем, в какой-то период наблюдался прогресс в восстановлении речи, чтения и письма. Историк Николай Зенькович отмечает, что с течением времени Ленин стал различать буквы, читать некоторые слова и даже тренировался в письме левой рукой.