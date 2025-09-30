«Военная хитрость»: как США тайком поставляли газировку для маршала Победы

Даже у великих людей есть свои небольшие слабости. У маршала Георгия Константиновича Жукова таким «пунктиком» была сладкая газировка. Особенно уважал маршал Победы американскую кока-колу, но по очевидным причинам не мог афишировать свои предпочтения. Но хитрый производитель все-таки нашел выход из положения и для советского военачальника выпустили особый напиток.

Вскоре после окончания Второй мировой войны «железный занавес» отделил СССР от капиталистического мира. Из-за этого товарооборот с Соединенными Штатами почти полностью прекратился. Для рядовых жителей страны Советов это не стало проблемой, а вот маршал Георгий Жуков, неожиданно, лишился любимого напитка.

В годы войны Георгий Константинович приобрел пристрастие, которое было не к лицу советскому полководцу — он полюбил кока-колу, которую поставляли на фронт американцы. Когда колу в СССР запретили вместе с другими американскими товарами, Жуков уже не мог открыто получать напиток от союзников. Маршал СССР, пьющий вражескую газировку — это вряд ли поняли в Кремле, тем более после того, как герой войны оказался в опале у Сталина.

Когда США вступили в войну, президент Coca-Cola Company Роберт Вудрафф поддержал свою страну не только долларом. Он приказал, «проследить, чтобы каждый человек в форме получал бутылку колы за пять центов, где бы он ни находился и чего бы это ни стоило компании». Указание Вудраффа беспрекословно выполнялось и кола была всюду, где можно было встретить американского солдата.

Чтобы максимально упростить задачу, заводы Coca-Cola появились прямо вдоль линии фронта. Из США компания командировала в Европу 100 сотрудников, некоторые из которых даже получили воинские звания и награды. В 1943 году, благодаря генералу Дуайту Эйзенхауэру, кола появилась и у бойцов в Северной Африке.

Будущий президент сам был большим поклонником напитка, и по его протекции производитель получил заказ на 6 миллионов бутылок в месяц! Колой стали поить не только американских солдат, но и всех союзников. Маршал Жуков пристрастился к истинно американскому напитку именно благодаря Эйзенхауэру — во время совещания с генералом ему впервые преподнесли бутылочку колы, чтобы утолить жажду.

© Жуков и Эйзенхауэр в Берлине, июнь 1945 года

Два последних года войны Жуков наслаждался экзотическим для советского человека напитком. Он получал колу от американцев аж до 1946 года, а потом это стало опасно. Именно поэтому маршалу пришла в голову оригинальная идея — замаскировать американский продукт под… водку. Для этого нужно было избавить колу от одного из ее главных свойств — насыщенного коричневого цвета.

Георгий Константинович попросил генерала Марк Кларка, командующего американским сектором оккупированной Австрии выяснить, возможно ли это. Американец передал просьбу Жукова президенту Гарри Трумэну, а тот озадачил Джеймса Фарли, главе Coca-Cola Export Corporation, компании, занимающейся поставками колы в Европу.

Технологи быстро придумали, как избавить колу от цвета, не лишая ее характерного вкуса. Для этого нужно было всего лишь удалить из оригинальной рецептуры карамель. Пришлось заменить и хорошо знакомые всем бутылочки — специально для Жукова необычную колу разлили в самую обычную стеклянную тару, не имеющую отношения к Coca-Cola Company.

Более того, художники американской компании даже разработали специальные крышки белого цвета, с красной звездой. Так они создали максимально дружественный СССР дизайн. Вскоре 50 ящиков «водки» для маршала Жукова были доставлены в Вену и благополучно ввезены в советскую оккупационную зону. Все, что пересекало линию разграничения, тщательно проверяли, но «алкоголь» с красной звездой на крышках выглядел так убедительно, что на него не обратили внимание.

Информации о том, выпускались ли еще такие эксклюзивные партии кока-колы для советского военачальника нет. Возможно, «военная хитрость» использовалась и в дальнейшем — об этом история умалчивает.

Кстати, до Второй мировой войны компания Coca-Cola без зазрения совести поила нацистов своими напитками. Экспорт в Третий рейх прекратился только с официальным началом войны.