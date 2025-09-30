Ядерный удар по Москве: американцы подсчитали, сколько человек погибнет

Недавно американский журнал Newsweek опубликовал анализ возможных последствий применения стратегической термоядерной бомбы B-83 по крупнейшим городам мира, включая Москву. Расчеты дают представление о масштабах разрушений, которые могут быть вызваны таким ударом.

Что представляет собой B-83

B-83 — это стратегическая термоядерная бомба, разработанная и принятая на вооружение США в 1983 году. Ее мощность составляет 1,2 мегатонны, что делает ее одним из самых разрушительных видов оружия в арсенале Соединенных Штатов. Для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, составляла всего 15 килотонн, что почти в 80 раз меньше.

Зоны поражения

Анализ Newsweek детализирует последствия применения B-83, выделяя несколько зон поражения. Каждая из них характеризуется своим уровнем разрушений и человеческих потерь.

Внутренний желтый круг — зона огненного шара Радиус этой зоны составляет около 1,14 км, а площадь — примерно 4,1 кв. км. Здесь происходит мгновенное испарение всего живого из-за экстремально высокой температуры, достигающей миллионов градусов по Цельсию. Люди, здания и техника исчезнут без следа. Эта зона — эпицентр взрыва, где шансов на выживание нет.

Внутренний серый круг — зона мощного взрывного воздействия Радиус зоны составляет около 7,5 км, а площадь — 175 кв. км. В этой области взрывная волна разрушит практически все здания, вызовет масштабные пожары и обрушения. Люди, находящиеся здесь, погибнут от травм, ожогов или удушья, вызванного огнем и дымом.

Широкий оранжевый круг — зона теплового излучения Радиус составляет 13,2 км, площадь — 546 кв. км. В этой зоне люди получат ожоги третьей степени, которые поражают кожу на всю глубину. Такие ожоги приводят к серьезным шрамам, инвалидности и возможным ампутациям. Даже если человек выживет, скорее всего он станет инвалидом.

Широкий серый круг — зона легкого поражения взрывом Радиус достигает 21 км, площадь — 1385 кв. км. Здесь ударная волна выбивает стекла в окнах, что становится причиной множества травм: порезов, ранений и контузий. Хотя разрушения в этой зоне менее значительны, количество пострадавших будет огромным.

Человеческие потери

По данным Newsweek, в результате ядерного удара по Москве погибнут 1 374 840 человек, а 3 747 220 человек получат ранения различной степени тяжести. Эти цифры охватывают только непосредственные последствия взрыва и не учитывают долгосрочные эффекты, вызванные радиационным облучением, болезнями и экологическими изменениями.

Для сравнения, по расчетам экспертов, в случае удара по Пхеньяну погибнут 1 327 820 человек, а 1 105 660 человек получат ранения. В Пекине число погибших составит 1 548 460 человек, а пострадавших — 3 332 190 человек.

Долгосрочные последствия

Хотя расчеты Newsweek фокусируются на физических разрушениях и немедленных жертвах, последствия ядерного удара такого масштаба выходят далеко за рамки этих цифр. После взрыва радиоактивные частицы распространятся по огромной территории, что приведет к долгосрочному заражению почвы, воды и воздуха. Это сделает жизнь на пострадавших территориях невозможной на десятилетия.

Ядерный взрыв вызовет выбросы огромного количества пыли и сажи в атмосферу, что может привести к глобальному похолоданию, известному как "ядерная зима". Это повлияет на климат, сельское хозяйство и доступность продовольствия по всему миру.

Массовая гибель людей, разрушение инфраструктуры и радиационное загрязнение вызовут хаос, панику и миграцию населения. Государство может столкнуться с кризисом управления, ростом преступности и социальной нестабильностью.

Кроме того, разрушение ключевых объектов экономики, инфраструктуры и производственных мощностей нанесет сокрушительный удар по экономике не только пострадавшей страны, но и всего мира.