Голова в песке: история одного древнего заблуждения

С детства нас всех убеждали, что в случае опасности страус прячет голову в песок. Ситуация эта обыграна в мультфильмах, иллюстрациях к книгам и в забавных карикатурах. Объясняется это действие тем, что птица, скрыв самую важную часть тела, считает, что она в безопасности. Но так ли это на самом деле?

Этот страусиный способ маскировки не имеет ничего общего с реальностью. А убедил весь мир в существовании такой повадки пернатых гигантов древнеримский ученый Плиний Старший (22-79 года н. э.). Именно в его монументальном труде «Естественная история» впервые встречается описание страусов, претендующее на научное, и история с головой в песке берет начало оттуда.

© Плиний Старший

Во времена Плиния, да и долгие столетия после, очень немногие жители Европы могли похвастаться тем, что видели живого страуса. Не верить авторитетному писателю-эрудиту причин не было и, как мы видим, заблуждение, которому почти две тысячи лет, дожило до наших дней.

Но сегодня увидеть страуса совсем несложно — этих больших птиц многие видели в природе, в зоопарках и на страусиных фермах, расположенных по всему миру. Если спросить о поведении страуса в момент испуга работников таких ферм, то они наверняка ответят, что ни разу не видели, как страус прячет голову. Они хоть и не так известны как Плиний, но с птицами этого вида точно знакомы не по байкам путешественников.

Но откуда взялся этот стойкий стереотип? Вероятнее всего, кабинетный римский ученый стал жертвой чужого заблуждения. Наблюдавший страусов человек мог стать свидетелем того, как птица выискивает маленькие камни, необходимые ей для нормального пищеварения. А может он увидел, как птица положила голову на землю, чтобы дать отдохнуть шее. Это вполне возможно, если она до этого спасалась от хищника или человека бегством.

Чтобы убедиться, что привычка страуса прятать голову выдумка, нужно всего лишь обратиться к логике. Во-первых, страусы — птицы с хорошо развитой дыхательной системой. Прятать голову после погони, когда кислорода нужно как можно больше, было бы очень странно.

Непонятно и то, как страус мог бы определить, что опасность миновала и можно извлекать голову — эти птицы ориентируются при помощи органов чувств, расположенных на голове. Ну и главное — разве могли бы выжить страусы в эволюционной борьбе за выживание, если бы решали свои вопросы безопасности так глупо? Скорее всего, их давно бы уже не было в природе.