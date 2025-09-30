Что маршал Жуков сказал при встрече с палачом царской семьи

В 1951 году в Свердловске произошла любопытная встреча опального маршала Георгия Жукова и Петра Ермакова, одного из непосредственных участников расстрела царской семьи. Эта история, больше похожая на сцену из пьесы, обнажила личную трагедию Жукова и моральную двойственность всей эпохи.

Жуков и Ермаков

К моменту встречи жизненные пути обоих мужчин кардинально разошлись. Георгий Жуков, маршал Победы, находился в опале. После громкого «трофейного дела» 1946 года он был смещен с поста главкома сухопутных войск и отправлен командовать сначала Одесским, а затем Уральским военным округом. Ссылка в Свердловск далась ему тяжело, но именно здесь он активно занялся изучением местной истории, в том числе посетив печально известный Ипатьевский дом.

Петр Ермаков, «старый большевик» с дореволюционным стажем, к 1951 году был на пенсии. Участие в расстреле Романовых стало для него главной жизненной «заслугой», которую он культивировал десятилетиями.

В мае 1918 года Ермаков был назначен районным военкомом в Екатеринбурге, получив под свое командование 20 красноармейцев. За день до расстрела царской семьи, 16 июля 1918 года Ермакова избрали ответственным за тайное захоронение тел представителей Дома Романовых, так как он хорошо знал город и близлежащие территории. 17 июля 1918 года он участвовал в убийстве царской семьи и дальнейшем захоронении тел. Подтверждением тому служат слова другого участника тех событий Александра Стрекотина: «Тов. Ермаков, видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть оставшихся в живых. Я отказался, тогда он взял у меня из рук винтовку и начал их докалывать. Это был самый ужасный момент их смерти».

После убийства царской семьи Ермаков воевал на фронтах Гражданской войны, а после служил в милиции и НКВД. В 1934 году он вышел на пенсию.

Встреча

Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем. Его регулярно приглашали на различные мероприятия, организованные партийной верхушкой города. Так произошло и в 1951 году, когда на мероприятии присутствовал и маршал Жуков. Ермаков, увидев маршала Победы, подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Профессор Андрей Сперанский в своей книге «Маршал Г.К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях» описывает это следующим образом:

«Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».

В этой непростой ситуации Ермакову ничего не оставалось, кроме как отойти от маршала.

Через год после тех событий Ермаков скончался от рака. В 1960-х годах одну из улиц решили переименовать в его честь, но с распадом СССР ей было возвращено дореволюционное название – Ключевская.