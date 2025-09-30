Как в советских столовых из простых продуктов готовили самые вкусные котлеты

Как бы ни ругали сегодня советский общепит, но котлеты из столовых вспоминают с ностальгией многие. Рецептура, закрепленная ГОСТом, прошла серьезные испытания и дегустации, поэтому была проработана досконально. Сразу оговоримся, что мы не берем частные случаи, когда повара заменяли большую часть мяса хлебом. Мы говорим о котлетах, приготовленных по классической рецептуре.

Сегодня в сети можно найти сотни рецептов, пафосно озаглавленных «Те самые столовские котлеты по ГОСТу». Но не тратьте на них время, ведь это творчество ничего общего с советскими реалиями не имеет. Как приготовить настоящие котлеты из школьной или заводской столовой вам расскажут только кулинары старой закалки. К счастью, прошло не так много времени, чтобы они унесли свою тайну в могилу.

© Школьная столовая в СССР

В первую очередь нужно помнить, что в тех котлетах не было ни манки, ни белого хлеба, ни молока. Молоко вообще добавляли в общепитовские блюда осторожно. Ведь их могли отведать люди с аллергией на лактозу, которая встречается и у детей, и у взрослых. Мясо, лук, черный хлеб, яйцо, чеснок, соль и перец по вкусу — вот все, что было нужно для кулинарного таинства.

Хлеб нужно размочить в воде, а если используются ржаные сухари, то их измельчают на мясорубке. Для фарша берут не слишком жирную свинину. В крайнем случае в жирное мясо можно добавить говядину. Лука можно положить побольше, а вот с чесноком нужно знать меру. На 1 кг фарша обычно добавляют 2 луковицы среднего размера и 5 зубков чеснока.

Котлеты хлебом не испортишь

Что касается хлеба, то его в СССР не жалели. Добавлять хлеб в фарш можно от души, но не более чем 1 к 1. В этом случае продукт получится отлично усвояемым и никто не скажет, что он из одного хлеба и лука. Готовый фарш нужно хорошо перемешать, после чего можно лепить котлеты.

В советских столовых котлеты пекли в больших духовых шкафах, а иногда даже в специальных автоклавах. В домашних условиях можно также использовать духовку или поджарить котлеты на сковороде. При использовании разных способов жарки вкус готового блюда будет несколько отличаться. Но в любом случае котлеты получатся вкусные и очень похожие на те, из советских столовых.