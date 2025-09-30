Слон набросился на туристку и едва не утопил ее в кишащей крокодилами реке

В Ботсване 28 сентября произошел опасный инцидент с участием дикого слона и туристов во время сафари. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Группа туристов из Великобритании и США сплавлялись на каноэ по дельте реки Окаванго в сопровождении гидов. Они приблизились к стаду слонов, среди которых была самка со слонятами. Слон-вожак, явно восприняв туристов как угрозу, бросился к лодкам и перевернул два каноэ, в которых находились четыре человека.

Затем слон вернулся и набросился на одну из туристок — он ударил женщину хоботом и едва не затоптал в мутной воде, кишащей крокодилами. Мужчина вытащил жену на берег после того, как животное продержало ее под водой около 10 секунд.

«Они чудом выбрались, все четверо могли не пережить встречи со столь сильно разъяренным зверем», — прокомментировал видеозапись инцидента бывший южноафриканский рейнджер.

Эксперты отмечают, что гиды совершили «потенциально фатальную ошибку», недооценив защитный инстинкт слона, охраняющего потомство.

Ранее в Кот-д’Ивуаре 11 человек объявили пропавшими без вести из-за нападения бегемота. Зверь перевернул судно с 14 пассажирами на реке Сассандра. Пока известно лишь о трех выживших.