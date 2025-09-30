Ростислав Колчак: за кого воевал сын Верховного правителя России

История романа адмирала Александра Колчака и Анны Тимирёвой стала хрестоматийной. Но в тени этого драматичного сюжета осталась судьба его законной семьи — жены Софьи Фёдоровны и сына Ростислава, чья жизнь сложилась как тихая трагедия на фоне громких событий XX века.

Наследник без империи

Весной 1919 года Софья Колчак с девятилетним Ростиславом навсегда покинули Россию, отплыв из Севастополя на британском судне. Их путь лежал во Францию, где их и застала весть о расстреле адмирала.

Опасаясь мести, вдова «Верховного правителя» поселилась с сыном в маленьком городке По у испанской границы. Жизнь семьи была крайне тяжелой. Пособие, которое выплачивала «Русская миссия», сократили с 15 тысяч до 300 франков. По свидетельствам современников, Софья Фёдоровна временами не могла заплатить даже булочнику. Существование семье скрашивала лишь помощь бывших сослуживцев и соратников Колчака.

Ростислав учился в иезуитском колледже, а позже, вернувшись в Париж, окончил Высшую школу дипломатических и коммерческих наук. Очевидцы отмечали его поразительное внешнее сходство с отцом — та же походка, манера держать сигарету. Однако к политической деятельности он был равнодушен, предпочтя ей тихую частную жизнь.

В 1931 году он устроился на работу в «Алжирский банк». Сын Колчака взял в жёны другую белоэмигрантку младшего поколения — дочь адмирала Развозова — Екатерину Александровну. Они обвенчались в парижской церкви Св. Александра Невского. В 1933 году Екатерина родила сына, который был назван в честь великого деда (или обоих дедов сразу). Некоторое время молодые жили в Алжире, но климат там оказался неподходящим для ребёнка.

Война и последние годы

После нападения Гитлера на Польшу 29-летний Ростислав Колчак получил повестку в армию Французской республики. На одном из фотоснимков 1939 года он запечатлён в мундире офицера.

Подробности его службы можно узнать из очерка «Адмирал Колчак. Его род и семья», написанного самим Ростиславом в 1959 году. Автор отмечал, что в истории его семьи неоднократно повторялась похожая ситуация – пленение. О себе сын Колчака рассказывал в третьем лице:

«Ростислав, мобилизованный в французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 год, после боёв, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа».

Пройдя через фашистские лагеря, Ростислав Александрович вернулся к семье. Только в 1947 году ветеран войны официально получил французское гражданство. Он жил в городе Сен-Манде в 7 километрах от Парижа. Его мать Софья Фёдоровна умерла в 1956 году в русском доме престарелых. Ненадолго пережил её и Ростислав – его здоровье подорвали условия плена. Сын адмирала скончался в 1965 году. Члены семьи Александра Колчака нашли последний покой на эмигрантском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.