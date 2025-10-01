День пожилого человека: история, традиции и особенности праздника

Международный день пожилого человека, по инициативе ООН, учрежден и отмечается с 1 октября 1991 года. Мир так отреагировал на очевидность экспертиз и прогнозов ученых: население Земли стареет. Из-за чего было решено уделять особое внимание нуждам и интересам старшего поколения, познавшего жизнь и мир. Именно поэтому второй месяц осени считается символом "золотой" осени, поскольку так сложилось в истории, что преклонный возраст и старость тоже называют "золотом" жизни. Это "золото" отмечается 1 октября как День пожилого человека.

Когда наступает зрелость

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детство продолжается до 18 лет, юность - до 24 лет, а молодость стала длиннее: от 25 до 40 лет. Затем наступает средний возраст - от 40-45 до 59-60 лет. После 60-63 лет начинается пожилой период жизни. Он продолжается у разных людей до 70-74 лет. Венец жизни - старость или зрелость и мудрость - это период жизни от 75 до 89-90 лет. А вот затем, после 90-летия, наступает возраст долгожителя.

История праздника

Установить день пожилого человека разные страны предлагали, начиная с 70-х годов XX века. Тогда демографы, социологи и экономисты обратили внимание, что мир начал стареть, и именно среднее поколение и стареющие поколения являются локомотивом развития экономики и роста благосостояния общества. Они же обратили внимание на частые проблемы пожилых: угасающее здоровье и необходимость трудиться после наступления пенсии. Первыми поддержать пожилых предложили страны Скандинавии, Японии и США, обратив внимание на то, что растет влияние на экономику работающих людей после 60 лет. Так, после учреждения Международного дня пожилых людей 1 октября в том же 1991 году ООН сформулировала принципы в отношении старшего поколения, закрепленные в документе ООН. Это право на независимость, самореализацию, достоинство, уход и участие. То есть пожилые люди могут сами решать, как им жить и участвовать в общественной жизни, продолжать работать или выходить на пенсию, иметь доступ к медицине и получать необходимую помощь от государства; им также гарантируется уважение и справедливое отношение независимо от возраста.

Традиции праздника

Так основные положения документа ООН относительно пожилых людей стали основой для традиционного отношения мира к старшим поколениям. Россия присоединилась к этой традиции в 1992 году. С тех пор 1 октября в стране - не просто дата в календаре, а день, когда принято говорить "спасибо" людям, чей опыт и труд лежат в основе настоящего. У праздника есть и свой логотип: на нем изображена раскрытая ладонь - символ доброты и помощи. О 1 октября также напоминает социальная реклама: "Вспомни, кто подарил жизнь".

Другая, уже родственная традиция Дня пожилого человека: 1 октября в мире принято звонить бабушкам и дедушкам, родителям и просто близким людям старшего поколения, чтобы напомнить им, что их любят, ими дорожат и желают им здоровья и благополучия.

Как отмечают 1 октября

В России праздник не ограничивается только телефонными звонками и поздравлениями. Для пожилых людей проходят концерты, специальные выставки, спортивные соревнования и кинопоказы, а в музеи в этот день для пожилых - вход бесплатный. Еще в библиотеках проходят вечера, на которых за чаем собираются пенсионеры; программа состоит из номеров художественной самодеятельности, в которых сами гости принимают участие, или выступают приглашенные артисты.

Что дарят пожилым

Как и во все праздники и дни рождения, в День пожилого человека главное - внимание, теплота, адресность, а не цена подарка. Знаки внимания и теплые слова сразу создают атмосферу праздника. А дальше по поговорке: "мал, что стар" - пожилые люди любят сладости к чаю или кофе, дамы оценят живой цветок в горшке или духи, а рыцари - инструменты для благоустройства дома, дачи, рыбалки или охоты. Стоит также присмотреться к тому, чего не хватает пожилым людям дома: как правило, это простые ежедневные вещи - кому-то новые стулья или столы, кому-то уютный светильник, новый чайник или телевизор, а более продвинутым - компьютер, ноутбук или смартфон.

Выплаты пожилым

Что касается выплат пожилым людям в стране, то в России к 1 октября существуют различные выплаты - повышение пенсий, дополнительные выплаты и разные льготы для пожилых людей. В 2025 году в нескольких регионах объявили о разовых выплатах в честь Международного дня пожилых людей. Их получат пенсионеры в Ненецком округе, Приморском крае, на Ямале, в Челябинской области, Ярославской и Рязанской областях. Суммы выплат везде разные, и они начисляются автоматически. Информацию о таких выплатах лучше проверять на сайте местного отделения Социального фонда России или позвонить в МФЦ.