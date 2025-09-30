Медведев фразой о "черной кошке в темной комнате" описал тему с подлодками США

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев описал ситуацию с американскими атомными подлодками у берегов РФ афоризмом об отсутствии "черной кошки в темной комнате". Пост об этом он написал на своей странице в национальном мессенджере Max.

"[Президент США] Д. Д. Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он "отправил к российским берегам", описывая в этой серии, "что они были очень хорошо спрятаны". Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - отметил зампред Совбеза.