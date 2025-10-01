Что принято праздновать 1 октября

1 октября в России и мире отмечается множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день музыки, День гулянья по улицам исчезнувших городов и День черных собак.

Международный день музыки

Международный день музыки в 1973 году предложил справлять Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО, а впервые этот праздник отметили в 1975 году. 1 октября во всем мире проходят концерты, встречи с музыкантами, лекции, выставки музыкальных инструментов и другие тематические мероприятия.

День гулянья по улицам исчезнувших городов

В День гулянья по улицам исчезнувших городов принято отправляться на руины некогда процветающих населенных пунктов, например в Вавилон или Мачу-Пикчу. Однако можно и просто погулять по историческим местам своего города, ведь раньше на его территории могли находиться различные поселения. В этот праздник стоит отправиться в археологический или краеведческий музей, где можно подробно узнать о городах и деревнях, которые в древности были в тех местах, где сейчас располагаются мегаполисы.

День черных собак

День черных собак предложила отмечать специалист по поведению животных Коллин Пейдж. Праздник установлен в честь ее черной собаки по имени Тейлор, которую она взяла из приюта на грани смерти. Предыдущий хозяин издевался над Тейлор, поэтому она долго не могла перестать бояться людей, однако со временем стала веселой и дружелюбной. Пейдж призывает 1 октября всех неравнодушных брать из приюта черных псов, ведь из-за цвета шерсти их берут не так охотно, как остальных.