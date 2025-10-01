Британец упал с высоты 3300 метров без парашюта и выжил

24-летний Митчелл Дикин чудом остался жив после падения с высоты около 3,3 км во время прыжка с парашютом над пустыней Невады в США, — сообщает Daily Mail. Примечательно, что у парня отказали оба парашюта — не раскрылся ни основной, ни резервный.

Инцидент произошёл 17 сентября. Дикин совершил прыжок в тандеме с 54-летним инструктором Джироном Аркосом Понсе. Однако уже в процессе свободного падения стало очевидно, что основной парашют не раскрылся должным образом, а резервный также не сработал. Мужчины упали на землю со скоростью около 55–70 км/ч.

Очевидцы, среди которых был другой инструктор, сообщили полиции Лас-Вегаса, что с парашютом у пары «явно что-то было не так». Несмотря на страшное падение, Дикин и его инструктор чудом выжили и в настоящее время госпитализированы с тяжёлыми травмами в Университетский медицинский центр Лас-Вегаса.

Митчелл получил множественные серьёзные повреждения: перелом таза, сломанные рёбра, пробитое лёгкое и травму почки. Несмотря на тяжёлые травмы, на этой неделе он отпраздновал своё 25-летие вместе с матерью, которая прилетела в США, чтобы быть рядом с сыном. Инструктор тем временем остаётся в критическом состоянии.