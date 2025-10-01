Кого в США презирали больше, чем чернокожих

После принятия Тринадцатой поправки к Конституции США в 1865 году, отменившей рабство, борьба за гражданские права афроамериканцев продолжалась десятилетиями. Однако в последние годы в общественный дискурс проникла спорная теория о так называемом «белом рабстве» ирландцев, требующая исторической верификации.

Ирландцы – первые рабы

В 1993 году вышла книга Майкла Энтони Хоффмана «Нерассказанная история порабощения белых в ранней Америке», положившая начало популярной теории. Согласно этой концепции, начало массовому порабощению ирландцев положило вторжение Оливера Кромвеля в 1649 году. Символом жестокости англичан стала длительная осада города Дроэда. Жители города мужественно оборонялись, несмотря на голод и массовый каннибализм, однако были практически полностью истреблены солдатами Кромвеля. После победы англичан значительная часть населения острова была обращена в рабство, закована в цепи и отправлена за океан. Отношение к белым рабам было хуже, чем к чернокожим. Хозяину ничего не стоило убить ирландца за малейшую провинность, а женщины-рабыни подвергались сексуальному насилию. Более того, ирландских женщин принудительно спаривали с чернокожими мужчинами, чтобы получить в качестве потомства мулатов, которые очень высоко ценились. Венцом этой теории является то, что СМИ и историки всячески замалчивают тему ирландского белого рабства. И лишь усилиями конспирологов, таких, как Хоффман, эту неудобную тему удается продвигать.

На службе белых расистов

Данная теория, в среде академических ученых получившая название «миф об ирландских рабах», получила широкое распространение среди сторонников превосходства белой расы. В 2003 году тема активно обсуждалась на американском расистском сайте Stormfront, откуда попала в Facebook и прочие социальные сети. Новоиспеченная теория, «срывающая» покровы, пришлась по душе многим политическим движениям. Ирландские националисты увидели в ней еще один факт геноцида со стороны англосаксов. А кто-то, как ни парадоксально, разглядел в истории о белых рабах подтверждение превосходства европеоидной расы.

Их рассуждения строились вокруг того, что, дескать, несмотря на то что ирландцы начали свою жизнь в Новом Свете в качестве рабов, они за короткое время смогли значительно улучшить свое положение и стать не только полноправными, но и уважаемыми членами американского общества. Форд, Хичкок, Кеннеди, Дисней — все эти великие люди имеют ирландское происхождение. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы ирландцы в США жаловались на несправедливость, требовали от правительства компенсации за рабское прошлое, обвиняли в своих бедах всех и вся? Особенно остро эти утверждения звучали во время акций Black Lives Matter, направленных против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению (любопытно, что в США существует стереотип об ирландском происхождении большинства работников полиции). Таким образом, «миф об ирландских рабах» был довольно успешно взят на вооружение белыми расистами.

Развенчание мифа

Конечно же серьезные исследователи, далекие от политики, не могли спокойно смотреть на такое жонглирование фактами. В ответ на «миф об ирландских рабах» публиковались открытые письма, издавались полностью посвященные вопросу книги. 17 марта 2017 года, в день Святого Патрика, покровителя Ирландии, в New York Times вышла статья Лиама Стэка, где он подробно рассматривает и опровергает основные положения теории.

Итак, белое рабство в США все-таки имело место. Но! Оно имело совершенно иную природу, нежели рабство чернокожих. Как правило, рабами становились либо преступники и мятежники, высланные из Ирландии в США, либо те, кто добровольно соглашался определенный срок (обычно около 7 лет) работать на хозяина за возможность эмигрировать в Новый свет. То есть рабство было либо наказанием за правонарушения, либо «временными трудностями» при обустройстве на новом континенте. Еще одно отличие заключалось в том, что рожденные у белых рабов дети считались свободными людьми, в то время как рабство чернокожих было наследственным. Ни одного задокументированного факта о скрещивании ирландок с чернокожими рабами найти так и не удалось.

Кроме того, было установлено, что большинство фотографий якобы ирландских рабов относятся к более позднему периоду (иногда за белых рабов выдавались узники немецких концлагерей). Очень часто сторонники теории переигрывали эпизоды, связанные с чернокожими рабами. Например, многие упоминали резню на невольничьем судне «Зонг», когда во время шторма 140 рабов были выброшены за борт, чтобы избежать затопления корабля. Несмотря на то, что судно следовало в США из Ганы, многие до сих пор видят в резне на «Зонге» пример жестокости по отношению к белым рабам.

Тем не менее, даже если рабство ирландцев в США по своей сути таковым и не являлось, жизнь переселенцев с Изумрудного острова трудно было назвать легкой. Главной причиной было то, что Ирландия в то время представляла собой сельскохозяйственную страну с нестабильным урожаем, где голод случался каждые несколько лет и уносил жизни десятков тысяч человек. На какую работу в Новом Свете могли рассчитывать люди, которые всю жизнь копали картофель? Разумеется, на самую грязную и низкооплачиваемую. Серьезной причиной был и языковой барьер. Ирландский гэльский язык долгие века находился в изоляции, поэтому даже близко не был похож на английский. По этим причинам ирландцы первое время действительно представляли собой достаточно бесправный слой американского общества. И хоть во многих городах есть памятники первым ирландским мигрантам, тема по прежнему остается неудобной.