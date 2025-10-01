Что советские подлодки обнаружили у берегов Антарктиды в 1945 году

После капитуляции нацистской Германии в мае 1945 года советское командование уделяло серьезное внимание проверке различных версий о возможном бегстве руководства Третьего рейха. Одной из таких гипотез стало предположение о существовании секретной немецкой базы в Антарктиде, куда теоретически могли эвакуироваться высокопоставленные нацисты.

Неправильный труп

Ряд исследователей сомневались, что Гитлер, действительно, свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине. Сомнения появились из-за неоднозначных результатов идентификации тел Гитлера и Евы Браун. Высказывалось много версий относительно того, куда мог сбежать фюрер из оккупированного Берлина.

В качестве главного возможного тайного убежища Гитлера упоминалась секретная база немцев в Антарктиде, создавать которую начали еще перед войной. Поскольку показания свидетелей, а также экспертиза обгоревших трупов не позволяли со стопроцентной гарантией утверждать, что останки принадлежат именно Адольфу Гитлеру и Еве Браун, в Германию в 1945 году вылетел комиссар государственной безопасности СССР В.Н. Меркулов.

Согласно собранным его сотрудниками данным было установлено, что за десять дней до предполагаемого самоубийства улица Унтер-ден-Линден, находящаяся поблизости от бункера Гитлера была расчищена для взлета самолета, а начиная с 20 апреля Адольфа Гитлера и Еву Браун, основной персонал бункера при нормальном освещении не видел. В подземном убежище главы Третьего Рейха царила полутьма, в которой не сложно было подменить настоящего диктатора на одного из его двойников. Да и фанатично настроенное окружение Гитлера на допросах могло просто врать, что фюрер был в бункере до 30 апреля, а затем покончил с собой.

Разумеется, ни тогда, ни сегодня никто не стал опровергать, являющуюся официальной версию самоубийства Гитлера, но проверить возможные места его бегства было необходимо. Тем более, что в здании Главного штаба ВМФ Германии сотрудниками советской разведки были найдены карты с указанием лоций прохождения специальным конвоем фюрера, состоящим из подводных лодок, подводных пещер под Землей Королевы Мод у побережья Антарктиды. Конечной целью путешествия значилась обратная сторона Земли. На картах были даже отмечены континенты этой загадочной страны.

Антарктический поход

Советские разведчики не могли просто так поверить в подлинность данных карт, а также в теорию полой земли, почерпнутую немцами в Тибетских манускриптах. Тем не менее, поскольку о строительстве фашистской базы в Антарктиде было доподлинно известно, достоверность данных карт предстояло проверить. Параллельно советские спецслужбы планировали подтвердить либо опровергнуть нахождение Гитлера в Антарктиде.

Масла в огонь подлили показания задержанного СМЕРШем 22 сентября 1945 года адъютанта командующего 21-й подводной флотилией, входившей в конвой фюрера — капитана-лейтенанта Вернера Брауна. Мужчина подтвердил наличие в Антарктиде секретной немецкой базы. Спустя месяц 18 октября 1945 года народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Герасимов согласовал отправку к берегам шестого континента трех подводных лодок проекта «Катюша»: К-56, К-51 и К-53.

Подводные крейсера были оборудованы торпедами, мощными глубинными бомбами, и самой современной на тот момент навигационной аппаратурой. Совершив длительный морской переход, советские подлодки подошли к Земле Королевы Мод в ноябре 1945 года. Однако у берегов Антарктиды их уже ждали. Неожиданно акустики К-56 сообщили командиру подводного судна, что вокруг них на глубине сто метров находятся посторонние неопознанные подводные объекты в количестве десяти штук. Причем скорость их движения составляла 66 узлов, что в несколько раз превышало технические возможности как советских, так и немецких подводных лодок тех лет.

Рискованное маневрирование подводных объектов неизвестного происхождения было крайне опасным, постоянно грозя столкновением с советскими субмаринами. В данной ситуации было принято решение не искушать судьбу и, не подвергая опасности жизни экипажей советских подлодок вернуться обратно, о чем Меркулов доложил руководству страны. Неужели загадка немецкой базы в Антарктиде так и осталась не раскрытой? Разумеется, нет.

Несколько лет назад в беседе с одним высокопоставленным военным, в свое время проходившим обучение в Академии им. Фрунзе, автор материала, упомянул о походе советских субмарин к берегам Антарктиды для обнаружения немецкой секретной базы, закончившемся ничем. Услышав об этом, собеседник заявил, что ему лично доводилось читать материалы из библиотеки академии, где говорилось, что данная экспедиция была повторена спустя полтора десятилетия.

Советские подводники действительно обнаружили немецкую базу с большим количеством вывезенных из Европы драгоценностей и предметов искусства. Однако база оказалась давно заброшена, а ее инфраструктура не функционировала. Ни о каком нахождении на ней Гитлера не говоря уже о проходах на внутреннюю сторону Земли, речь, разумеется, не шла.