Что узнали ученые после эксгумация тела «убиенного» сына Ивана Грозного

Классический сюжет об убийстве Иваном Грозным собственного сына, запечатленный на знаменитой картине Репина, давно стал историческим штампом. Однако современные исследования заставляют усомниться в достоверности этой версии, которая при ближайшем рассмотрении оказывается значительно сложнее и противоречивее.

© И. Репин «Иван Грозный и сын его Иван»

Первым и наиболее весомым аргументом против традиционной версии является полное отсутствие каких-либо упоминаний о насильственной смерти царевича в отечественных летописных источниках. Новгородские, московские и другие летописцы единодушно используют стандартную формулу: «Преставися Иоанн Иоаннович», не содержащую намека на криминальные обстоятельства.

Основным источником информации об убийстве служат записки папского легата Антонио Поссевино, который находился в Москве с дипломатической миссией. Как представитель враждебной России католической церкви, Поссевино вряд ли мог быть объективным наблюдателем.

Тем более что именно Поссевино являлся автором и абсолютно другой версии, согласно которой отец убил своего сына на бытовой почве. Поссевино утверждал, что беременная жена цесаревича Елена вышла из своих покоев в распахнутой одежде. Грозный сделал ей замечание и наградил парой пощечин. Женщина не устояла на ногах и упала, вследствие чего потеряла ребенка. Сын пришел к отцу и назвал его виновником произошедшего. Тот вспылил и ударил Иоанна.

К тому же никто из историков не скажет, что Иван Грозный совершил убийство намеренно. Скорее, они согласятся с тем, что царь находился в состоянии аффекта. Однако время для того, чтобы одуматься, у него все же было. Дело в том, что когда Иван Грозный в первый раз замахнулся жезлом, его остановил Борис Годунов.

Не стоит также забывать и о том, что Иоанн Иоаннович был любимым сыном царя, его надеждой, единственным на то время наследником, так как другой его сын – Федор - пока не годился для того, чтобы стать главой государства.

В 1885 году писатель и историк Победоносцев, увидев полотно Репина, возмутился и отправил императору Александру III сообщение о том, что данную картину ни в коем случае нельзя отнести к историческим, так как «этот момент (имеется в виду, момент убийства) чисто фантастический».

Поставил под сомнение это убийство и митрополит Иоанн. В своем труде «Самодержавие Духа» он утверждал, что цесаревич скончался от тяжелой болезни. Причем митрополит также упоминал об отсутствии в летописях каких-либо сведений о свершившемся преступлении.

Журналист Манягин в своей работе «Вождь воинствующей Церкви» также утверждает, что цесаревич умер от физического недуга. Правда, недуг этот был вызван не чем иным, как отравляющим веществом.

В своей книге Манягин пишет о том, что в 1963 году в Кремле вскрыли могилы царских особ и их приближенных. Среди них были и могилы Ивана Грозного и его сыновей. В результате скрупулезного исследования останков выяснилось, что кости цесаревича Иоанна содержат ртуть. Ее количество в несколько раз превышало норму. Некоторые ученые предположили, что данный факт является следствием втирания ртутных мазей, которые в те времена активно использовались для лечения сифилиса. Однако и эта версия рассыпалась, когда анализ показал отсутствие признаков этого заболевания у наследника.

Более того, повышенное содержание ртути нашли и в останках самого Ивана Грозного, а также его матери и супруги. Историки предполагают, что кто-то намеренно и регулярно травил всех членов царской семьи. Так что вопрос о том, убивал ли Иван Грозный своего сына, остается открытым.