Как глупость погубила весь цвет английской аристократии в войне против России

Крымская война (1853–1856) стала одним из самых значимых военных конфликтов XIX века, в котором Россия противостояла коалиции из Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. Хотя ту войну мы проиграли, немалый урон понесли и противники. Одним из наиболее драматических и трагических событий для Великобритании произошло в октябре 1854 года. Бой под Балаклавой, известный как «атака легкой бригады», стал ярким примером бессмысленных потерь, о котором британцы с горечью помнят по сей день.

© Франц Рубо «Оборона Севастополя»

Балаклавское сражение

В октябре 1854 года союзные войска высадились в Крыму и начали осаду Севастополя, важнейшей базы Черноморского флота России. Для защиты своих позиций союзники создали укрепленный лагерь под Балаклавой. На рассвете 25 октября русские войска под командованием генерала Липранди предприняли атаку на лагерь с целью захвата стратегически важных высот. К сожалению. Закрепиться не удалось, зато в ходе сражения русские захватили несколько британских пушек, что вызвало резкое недовольство у командующего британскими войсками лорда Раглана.

Наблюдая за развитием событий с высоты, он отдал приказ вернуть орудия. Однако, как это часто бывает в условиях войны, приказ был передан с неточностями и вызвал путаницу. Лорд Лукан, командующий кавалерийской дивизией, получил указание атаковать, но не понял, о каких пушках идет речь. Информация, переданная через адъютанта, была настолько расплывчатой, что Лукан решил, будто речь идет о русских батареях, расположенных в самом центре долины.

Легкая бригада

Легкая кавалерийская бригада, которой командовал лорд Кардиган, состояла из пяти полков: двух легких драгунских, двух гусарских и одного уланского. Это подразделение считалась элитой британской армии и включала около 600–700 человек. Легкая кавалерия предназначалась для быстрых атак, разведки и преследования, но никак не для лобового штурма укрепленных позиций противника, к тому же прикрытых артиллерией. Когда приказ дошел до Кардигана, он, несмотря на очевидную абсурдность задачи, не стал его оспаривать. Военная дисциплина требовала беспрекословного подчинения, и бригада двинулась вперед.

Атака в долине смерти

Легкая бригада пошла в атаку через узкую долину, которая со всех сторон простреливалась русской артиллерией. Русские батареи были расположены как на фронте, так и на флангах, что превращало долину в настоящую ловушку. Британские кавалеристы, облаченные в яркую униформу, представляли собой идеальную мишень для пушек. Несмотря на шквальный огонь, бригада продолжала наступать. Солдаты и офицеры проявили невероятную стойкость и храбрость, но атака была обречена с самого начала.

Все же англичанам удалось прорваться к русским батареям, однако сил для их захвата не хватило. После этого остатки бригады вынуждены были отступить под тем же огнем. Из примерно 600 человек, отправившихся в атаку, более 100 были убиты, около 150 ранены, а многие из оставшихся потеряли своих лошадей. Общие потери составили почти половину состава бригады, что сделало эту атаку одной из самых трагических в истории британской армии.

«Атака легкой бригады» стала символом героизма и самопожертвования британских солдат. Она была воспета в стихотворении Альфреда Теннисона «Вперед, легкая бригада!». В то же время этот эпизод стал ярким примером того, как ошибки командования могут привести к бессмысленным жертвам. Ну а для России этот эпизод продемонстрировал, что даже самые элитные части противника могут быть разгромлены при грамотной обороне. Русские войска, защищавшие Севастополь, показали, что готовы противостоять объединенной мощи европейских держав.