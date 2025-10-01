Подземный город: куда ведут тайные ходы Кремля

Казалось бы, о Москве известно всё. Но под слоями асфальта и исторических пластов скрывается иная, столица — загадочный подземный мир, о котором столетиями ходят легенды. Говорят, здесь спрятаны библиотека Ивана Грозного, сокровища царей и целая сеть секретных тоннелей. Что из этого — правда?

12 этажей вниз

Ключевую роль в исследовании этого тайного мира сыграл историк-энтузиаст Игнатий Стеллецкий (1878–1949). Его можно назвать отцом российского диггерского движения. Несмотря на противодействие властей, ссылавшихся на безопасность, он десятилетиями составлял карту подземной Москвы.

Результаты поражают: по современным оценкам, подземная структура города насчитывает не менее 12 уровней, а исторический центр изрыт тоннелями, словно головка сыра. Уже к XIX веку под городом существовала разветвленная сеть ходов, которую позже дополнили линии метро и, по некоторым данным, секретное «Метро-2».

Стеллецкий не только искал артефакты, но и бил тревогу: многие тоннели находятся в аварийном состоянии и угрожают обрушением таким зданиям, как Библиотека имени Ленина, Большой театр и «Метрополь».

Исследованиям И. Я. Стеллецкого активно мешали органы госбезопасности СССР, которые опасались, что ученый раскроет и обнародует некие тайны, не подлежащие разглашению. Например, различные историки утверждают, что наряду с общеизвестными линиями московской подземки в столице было построено так называемое «Метро-2», представляющее собой целую сеть секретных транспортных путей и станций, которыми пользовались представители власти. Так что интересы ученого и сотрудников госбезопасности не совпадали.

Несмотря на то, что И. Я. Стеллецкий так и не смог найти утерянную библиотеку Ивана Грозного, поисками которой он занимался всю жизнь, исследователь собрал немало интересных материалов о подземной Москве. Он мечтал, что когда-нибудь на глубине в несколько десятков метров откроется музей, где будут представлены уникальные археологические находки, сделанные в недрах столицы.

Подземный город

Итак, под столицей находится огромное архитектурное сооружение, в состав которого входят: просторные каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, настоящие хранилища древностей, длинные лестницы, почти бездонные колодцы, тайники, горы обрушившихся камней, затопленные переходы, замурованные двери и многое другое. Большая часть этого тайного города была построена из белого камня и кирпичей.

Игнатий Стеллецкий представил собственный «План подземной Москвы» в 1912 году на заседании общества выпускников Археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI-XVII веков, расположенные в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт.

По мнению ученого, подземный город был построен в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти (Ridolfo Aristotele Fioravanti). А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог (около 1455-1503 гг.), которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница Московского княжества, происходившая из древнего рода византийских императоров, прекрасно понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше всего скрывать секретные переговоры или личные интриги?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о существовании которого ходили лишь смутные слухи.

По мнению исследователей, даже представители династии Романовых не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели и ходы были впоследствии намеренно кем-то разрушены.

Что там нашли

«План подземной Москвы» И. Я. Стеллецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и т. п. Приведем наиболее интересные и значительные примеры.

В подвале бывшего дворца Эрнста Иоганна Бирона (сейчас-здание Кригскомиссариата), фаворита императрицы Анны Иоанновны, имелся тайный ход до Воробьевых гор, выводящий на другой берег реки Москвы. Сейчас на месте этого замка находится Котельническая набережная.

Во дворе Доме Пашкова, который ныне принадлежит Российской государственной библиотеке, находился старинный флигель, где обнаружен колодец диаметром 5 метров, стены которого выложены белокаменными блоками. Он был засыпан землей и щебнем, но И. Я. Стеллецкий предположил, что этот колодец служил своеобразной развилкой, где сходились несколько подземных ходов.

Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую далеко вниз. Подземные туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату Кремля и в Архангельский собор.

Новодевичий монастырь был соединен с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, располагавшейся в Хамовниках.

Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, под Нескучным садом, под благотворительной Голицынской больницей, под Юсуповским дворцом в Большом Харитоньевском переулке и многими другими объектами культурного наследия.

Ступени каменной лестницы, уводящей вниз, были обнаружены и в подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской улице. И. Я. Стеллецкий принялся за расчистку ступеней, но ночью некто неизвестный намеренно повредил подвал и сорвал, тем самым, начатые работы.

Каким бы энтузиастом ни был Игнатий Яковлевич, он не мог расчистить все обнаруженные им завалы, которых в подземельях Москвы оказалось великое множество. Это наводит на мысли, что на протяжении многих веков столичная знать предпринимала попытки скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной.

Порой любопытство ученого наталкивалось на массивные дубовые двери, запертые амбарными замками.

Тайны Кремля

Никто не станет спорить с тем, что Московский Кремль – это уникальное место, где на протяжении многих веков принимались решения, влияющие на ход мировой истории. Но и секретов в его недрах похоронено немало.

Как указывал И. Я. Стеллецкий, возведение наземного Кремля началось только после того, как Аристотель Фиораванти закончил подземную часть этого архитектурного шедевра. Затем он занялся строительством Тайницкой башни, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий – Пьетро Антонио Солари (известный в Москве под именем Петр Фрязин).

Большая часть подземного Кремля осталась не исследованной, потому что во все времена доступ в этот особо охраняемый объект культурного наследия был ограничен. Но Игнатию Стеллецкому удалось побывать в подземельях Кутафьей, Арсенальной, Боровицкой башен. Ученого поразили огромные размеры этих помещений, ведь в некоторых местах высота подвалов достигала 6-9 метров. Это были настоящие каменные галереи, из которых выводили по нескольку подземных ходов.

Интересно, что в шахте возле Кутафьей башни исследователь обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что И. Я. Стеллецкий видел и другие объекты исторической ценности, но не стал о них рассказывать в своей книге. Не этим ли объясняется интерес к его архиву со стороны частных лиц, коллекционеров?

Подземные ходы соединяют все башни Кремля и далее ведут во все стороны, в том числе проходят и под Москвой-рекой. Не исключено, что систему туннелей создали на случай длительной осады резиденции правителя. По тайным ходам могли свободно проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели царских палат имели возможность покинуть захваченный врагами Кремль. Такого не случилось, конечно, но предосторожность никогда не бывает лишней.

Поскольку Петр I перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург, последующие представители династии Романовых не интересовались подземной частью Московского Кремля. Сведения о тайных ходах и помещениях были утеряны, сами туннели оказались заваленными во многих местах.

В 1838 году началось строительство Большого Кремлевского дворца, разрывшие котлован на этом месте рабочие обнаружили подземную церковь с тайными ходами и коридорами, но о находке сообщать ученым не стали, просто засыпали все пустоты землей и щебнем.

Впрочем, археология мало беспокоила и строителей метрополитена. Возле Кутафьей башни ими было обнаружено древнее кладбище. Метростроевцы просто вывезли все надгробия на свалку.

По свидетельствам многих людей, в разные годы живших и работавших в Кремле, в его земле время от времени возникают провалы, которые просто засыпаются щебнем и бетонируются.

Подземная Москва все еще ждет своих исследователей. Возможно, наступит время, когда нижняя часть Кремля откроется для туристов, и там будет создан настоящий музей, о котором мечтал Игнатий Яковлевич Стеллецкий.