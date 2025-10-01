Мальчик отправил посланием в море и получил ответ из другой страны

Восьмилетний британец по имени Харрисон Мизен получил открытку из Сент-Люсии, после того как бросил бутылку с посланием в море. Об этом пишет Daily Mail.

Харрисон отправил послание в начале года. Отец мальчика рассказал, что ему пришлось несколько раз кинуть бутылку в воду, чтобы волны перестали выносить ее на берег. Внутри лежала записка.

«Привет, меня зовут Харрисон, у меня есть младший брат по имени Макс. Мы из Саут-Шилдса, Англия. Я надеюсь, что бутылка дойдет до вас и у вас будет хороший день», — текст послания в бутылке.

В сентябре мальчик получил на свое послание ответ из другой страны. На присланной открытке был изображен остров Грос — курортный район государства Сент-Люсия, находящийся в шести тысячах километров от Саут-Шилдса.

«Я нашел вашу записку, когда рыбачил с отцом. Бутылка попала в сети, подобные тем, что на картинке. У нас все хорошо, спасибо, надеюсь, у вас тоже. Заметили бананы на открытке? В нашей стране растет много бананов», — текст открытки.

Мать Харрисона рассказала, что сын был на седьмом небе от счастья, прочитав послание. Она тоже была рада тому, что незнакомцы решили им ответить.

Ранее сообщалось, что в Ирландии на пляж вынесло бутылку с посланием, отправленную 13 лет назад. Внутри была записка от двух влюбленных, которые бросили эту бутылку, когда посещали канадский остров Белл-Айленд.